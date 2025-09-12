Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Modelo baiana que brilhou no Afro Fashion Day é destaque em desfile da Ralph Lauren

Iasmin Reis tem 18 anos e é moradora do bairro de Pirajá, em Salvador

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:45

Desfile para a Ralph Lauren 2025
Desfile para a Ralph Lauren 2025 Crédito: Divulgação

Quando você ouvir alguém dizer que "baiano não nasce, estreia", pode ter certeza que essa pessoa não está mentindo. Uma das provas disso é a modelo baiana Iasmin Reis, que, aos 18 anos de idade, tem feito estreias grandiosas em sua carreira. A mais recente delas aconteceu na última quarta-feira (10), quando desfilou para a marca americana Ralph Lauren, durante a Semana de Moda de Nova York. 

A jovem, moradora do bairro de Pirajá, em Salvador, cruzou a passarela usando um look que mesclava sofisticação e modernidade, todo monocromático, branco, com direito à decote profundo. Na plateia do espetáculo, nada mais, nada menos que a apresentadora Oprah Whinfrey, os cantores Usher e Nick Jonas, a jornalista Anna Wintour, ex editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue, e várias outras celebridades.

Iasmin Reis

Desfile para a Ralph Lauren 2025 | por Divulgação
Afro Fashion Day 2024 | por Lucas Assis
Afro Fashion Day 10 Anos | por Lucas Assis
Desfile para a maison Chanel | por Divulgação
Desfile Alaia PFW 2025 | por Divulgação
Desfile Marc Jacobs NYFW 2025 | por Divulgação
Desfile Marc Jacobs NYFW 2025 | por Divulgação
1 de 7
Desfile para a Ralph Lauren 2025 | por Divulgação

''Quando pisei na passarela da Ralph Lauren, na Semana de Moda em Nova York, só conseguia pensar na minha família e em toda a trajetória que me trouxe até aqui. Cada passo foi fruto de luta, de sonhos compartilhados e do amor que me fortalece todos os dias. A Bahia sempre esteve comigo nesse caminho, nas minhas raízes, na minha força e no orgulho de representar de onde eu vim", destacou a modelo, em entrevista ao jornal CORREIO.

Iasmin foi descoberta aos 13 anos, pela agência de modelos baiana Home Model. Ao longo da sua trajetória, já estrelou campanhas na Rússia, Milão, França, Grécia e Istambul. Em São Paulo, ela é representada pela Evol. Em 2024, ela esteve na edição de 10 anos do Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo CORREIO.

Sem dúvidas, o fato de eu ter participado do Afro Fashion Day contribuiu muito para que eu estivesse aqui [no desfile da Ralph Lauren]

Iasmin Reis,

modelo.

Na ocasião, Iasmin cruzou a passarela usando um vestido assinado pelo estilista Filipe Dias, feito a partir de lenços de viscose produzidos pela Cooperativa de Costureiras de Inhambupe, apoiada pela empresa brasileira Bracell, uma das patrocinadoras da 10ª edição do evento. 

Em abril deste ano, ela também viveu outro ponto alto da carreira: desfilou para a maison Chanel, durante a apresentação da coleção Cruise 2026. O momento aconteceu no majestoso hotel Villa d’Este, no Lago de Como, na Itália. Além disso, ela também já desfilou no São Paulo Fashion Week, também em 2024, e coleciona trabalhos para as revistas Vogue, Elle Brasil e marcas como Farm, Hering, Animale, Arezzo, Dendezeiro e Ateliê Mão de Mãe.

Mais recentes

Imagem - FOTOS: confira cliques da primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025

FOTOS: confira cliques da primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025
Imagem - Aeroporto de Salvador vira passarela em primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025

Aeroporto de Salvador vira passarela em primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025
Imagem - Sonho de ser modelo? Afro Fashion Day 2025 tem seletiva gratuita em Salvador

Sonho de ser modelo? Afro Fashion Day 2025 tem seletiva gratuita em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio
01

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Imagem - Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir
02

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

Imagem - Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados
03

Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista