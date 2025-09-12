Modelo baiana que brilhou no Afro Fashion Day é destaque em desfile da Ralph Lauren

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Araújo
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:45
Quando você ouvir alguém dizer que "baiano não nasce, estreia", pode ter certeza que essa pessoa não está mentindo. Uma das provas disso é a modelo baiana Iasmin Reis, que, aos 18 anos de idade, tem feito estreias grandiosas em sua carreira. A mais recente delas aconteceu na última quarta-feira (10), quando desfilou para a marca americana Ralph Lauren, durante a Semana de Moda de Nova York.
A jovem, moradora do bairro de Pirajá, em Salvador, cruzou a passarela usando um look que mesclava sofisticação e modernidade, todo monocromático, branco, com direito à decote profundo. Na plateia do espetáculo, nada mais, nada menos que a apresentadora Oprah Whinfrey, os cantores Usher e Nick Jonas, a jornalista Anna Wintour, ex editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue, e várias outras celebridades.
Iasmin Reis
''Quando pisei na passarela da Ralph Lauren, na Semana de Moda em Nova York, só conseguia pensar na minha família e em toda a trajetória que me trouxe até aqui. Cada passo foi fruto de luta, de sonhos compartilhados e do amor que me fortalece todos os dias. A Bahia sempre esteve comigo nesse caminho, nas minhas raízes, na minha força e no orgulho de representar de onde eu vim", destacou a modelo, em entrevista ao jornal CORREIO.
Iasmin foi descoberta aos 13 anos, pela agência de modelos baiana Home Model. Ao longo da sua trajetória, já estrelou campanhas na Rússia, Milão, França, Grécia e Istambul. Em São Paulo, ela é representada pela Evol. Em 2024, ela esteve na edição de 10 anos do Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo CORREIO.
Iasmin Reis,modelo.
Na ocasião, Iasmin cruzou a passarela usando um vestido assinado pelo estilista Filipe Dias, feito a partir de lenços de viscose produzidos pela Cooperativa de Costureiras de Inhambupe, apoiada pela empresa brasileira Bracell, uma das patrocinadoras da 10ª edição do evento.
Em abril deste ano, ela também viveu outro ponto alto da carreira: desfilou para a maison Chanel, durante a apresentação da coleção Cruise 2026. O momento aconteceu no majestoso hotel Villa d’Este, no Lago de Como, na Itália. Além disso, ela também já desfilou no São Paulo Fashion Week, também em 2024, e coleciona trabalhos para as revistas Vogue, Elle Brasil e marcas como Farm, Hering, Animale, Arezzo, Dendezeiro e Ateliê Mão de Mãe.