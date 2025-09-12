MODA

Modelo baiana que brilhou no Afro Fashion Day é destaque em desfile da Ralph Lauren

Iasmin Reis tem 18 anos e é moradora do bairro de Pirajá, em Salvador

G Gabriela Araújo

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:45

Desfile para a Ralph Lauren 2025 Crédito: Divulgação

Quando você ouvir alguém dizer que "baiano não nasce, estreia", pode ter certeza que essa pessoa não está mentindo. Uma das provas disso é a modelo baiana Iasmin Reis, que, aos 18 anos de idade, tem feito estreias grandiosas em sua carreira. A mais recente delas aconteceu na última quarta-feira (10), quando desfilou para a marca americana Ralph Lauren, durante a Semana de Moda de Nova York.

A jovem, moradora do bairro de Pirajá, em Salvador, cruzou a passarela usando um look que mesclava sofisticação e modernidade, todo monocromático, branco, com direito à decote profundo. Na plateia do espetáculo, nada mais, nada menos que a apresentadora Oprah Whinfrey, os cantores Usher e Nick Jonas, a jornalista Anna Wintour, ex editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue, e várias outras celebridades.

Iasmin Reis 1 de 7

''Quando pisei na passarela da Ralph Lauren, na Semana de Moda em Nova York, só conseguia pensar na minha família e em toda a trajetória que me trouxe até aqui. Cada passo foi fruto de luta, de sonhos compartilhados e do amor que me fortalece todos os dias. A Bahia sempre esteve comigo nesse caminho, nas minhas raízes, na minha força e no orgulho de representar de onde eu vim", destacou a modelo, em entrevista ao jornal CORREIO.

Iasmin foi descoberta aos 13 anos, pela agência de modelos baiana Home Model. Ao longo da sua trajetória, já estrelou campanhas na Rússia, Milão, França, Grécia e Istambul. Em São Paulo, ela é representada pela Evol. Em 2024, ela esteve na edição de 10 anos do Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo CORREIO.

Sem dúvidas, o fato de eu ter participado do Afro Fashion Day contribuiu muito para que eu estivesse aqui [no desfile da Ralph Lauren] Iasmin Reis, modelo.

Na ocasião, Iasmin cruzou a passarela usando um vestido assinado pelo estilista Filipe Dias, feito a partir de lenços de viscose produzidos pela Cooperativa de Costureiras de Inhambupe, apoiada pela empresa brasileira Bracell, uma das patrocinadoras da 10ª edição do evento.