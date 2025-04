Sucesso internacional

Modelo baiana que desfilou no Afro Fashion Day estreia na passarela da Chanel

Iasmin Reis participou da edição de dez anos do maior evento de moda negra do Brasil

G Gabriela Araújo

Publicado em 30 de abril de 2025 às 17:29

Modelo baiana tem apenas 18 anos Crédito: Divulgação

Passos firmes, olhar marcante e postura de quem nasceu para aquilo. Foi assim que a modelo baiana Iasmin Reis desfilou pelo majestoso hotel Villa d’Este, no Lago de Como, na Itália, local escolhido pela maison Chanel para apresentar sua coleção Cruise 2026, nesta terça-feira (29). Entre os convidados do evento da grife francesa estavam estrelas como as atrizes Fernanda Torres, Sarah Katherine Hook, Keira Knightley e Lupita Nyong'o. >

Aos 18 anos, a moradora do bairro de Pirajá, em Salvador, Iasmin usou peças que apostavam em tons neutros, paetês e camadas. Com looks de estilo resort, a temporada trouxe um equilíbrio entre a sofisticação e a leveza, com referências do verão europeu e uma dose de “mood” retrô. >

Modelo baiana tem apenas 18 anos Crédito: Divulgação

Apesar da pouca idade, engana-se quem acha que esse foi o único grande feito da carreira da jovem. Descoberta aos 13 anos pela Home Model, Iasmin, que foi aluna da escola de modelos Fashion School, já estrelou campanhas na Rússia, Milão, França, Grécia e Istambul.>

Desfile Alaia PFW 2025 Crédito: Divulgação

Desfile Marc Jacob's NYFW 2025 Crédito: Divulgação

Desfile Marc Jacobs NYFW 2025 Crédito: Divulgação

Em seu currículo, ela coleciona trabalhos para as revistas Vogue e Elle Brasil e para marcas como Farm, Hering, Animale, Arezzo, Dendezeiro, Ateliê Mão de Mãe e mais. Em 2024, esteve no São Paulo Fashion Week e na edição de 10 anos do Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo Jornal CORREIO. >

Iasmin desfilou no Afro Fashion Day em 2024 Crédito: Lucas Assis

Na ocasião, cruzou a passarela usando um vestido assinado pelo estilista Filipe Dias, feito a partir de lenços de viscose produzidos pela Cooperativa de Costureiras de Inhambupe, apoiada pela empresa brasileira Bracell, uma das patrocinadoras do evento. De acordo com Fagner Brito, curador do AFD, Iasmin chamou atenção desde as seletivas. >

Iasmin Reis teve uma participação linda no AFD. Desde o primeiro momento, ela chamou atenção pela postura, pela elegância natural e por uma passarela poderosa. Foi daqueles encontros que a gente sente que vai render frutos e está rendendo. É muito bom acompanhar a trajetória dela depois do evento e saber que, de alguma forma, o AFD fez parte desse começo Fagner Brito, curador do Afro Fashion Day.

Ele ainda destacou o poder que o Afro Fashion Day tem de, ao longo dos anos, contribuir para a revelação de talentos que, hoje, brilham em várias passarelas ao redor do mundo. >