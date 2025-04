sua diversão

6 livros para as crianças lerem no Dia da Literatura Brasileira

A data é uma excelente oportunidade para celebrar a genialidade dos escritores nacionais e sua contribuição para o aprendizado na infância

Publicado em 30 de abril de 2025 às 18:09

Obras literárias nacionais valorizam as riquezas culturais do Brasil e são ótimas para pais e tutores lerem com as crianças

Em 1º de maio é celebrado o Dia da Literatura Brasileira, em homenagem ao aniversário do escritor romancista José de Alencar, ressaltando a importância das obras literárias nacionais. Para a psicopedagoga e escritora infantil Paula Furtado, explorar importantes livros da literatura infantil ajuda a formar crianças mais conscientes, empáticas e preparadas para os desafios da vida. >

A profissional ressalta que as obras valorizam as riquezas culturais do Brasil e podem ser usadas como uma importante ferramenta no processo de alfabetização. “A literatura infantil ajuda a desenvolver habilidades de leitura e escrita de maneira envolvente e lúdica. Contribui para que as crianças associem o aprendizado ao prazer, incentivando a curiosidade. Além disso, enriquece o vocabulário e ajuda no desenvolvimento da consciência fonológica (rimas e aliteração)”, explica. >

Ademais, Paula Furtado afirma que a principal contribuição da literatura infantil é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, porque ajudam as crianças a entenderem suas emoções e valores. “Ao se projetarem nos personagens e nos enredos das histórias, as crianças refletem sobre suas próprias experiências, e isso faz com que desenvolvam empatia, compreensão e habilidades interpessoais”, diz. >

Para entrar no clima do Dia da Literatura Brasileira, Paula Furtado — que também é especialista em contação de histórias e arteterapia — lista 6 obras nacionais, a começar pela sua, para que pais e educadores pratiquem a leitura com as crianças. Confira! >

1. O papagaio mentiroso

"O Papagaio Mentiroso" traz à tona assuntos como confiança, honestidade e as consequências dos próprios atos de uma forma acessível

A obra de Paula Furtado trabalha, de forma lúdica e terapêutica, a questão da mentira na infância e traz à tona assuntos como confiança, honestidade e as consequências dos próprios atos de uma forma acessível e educativa. >

2. A Pipa e a Flor

"A Pipa e a Flor" fala sobre amor, egoísmo e liberdade

Por meio de uma fábula, o livro de Rubem Alves fala sobre o amor, o egoísmo e a liberdade. >

3. Iracema

"Iracema" narra o amor proibido entre a indígena Iracema e o português Martim

De José de Alencar, o romance escrito em prosa poética narra o amor proibido entre a indígena Iracema e o português Martim. >

4. Capitães de Areia

"Capitães de Areia" conta a trajetória de meninos em situação de rua

De Jorge Amado, o livro conta a trajetória de meninos em situação de rua, na cidade de Salvador, no início do século XX. Eles vivem em um trapiche e, completamente marginalizados, sobrevivem por meio de furtos. >

5. A Ponte

"A Ponte" ensina sobre ser tolerante com o outro

O livro de Eliandro Rocha ensina sobre o egoísmo, o compartilhar, ser tolerante com o outro, a convivência e a amizade. >

6. Novas Histórias Antigas e Outras Novas Histórias Antigas

"Novas Histórias Antigas" e "Outras Novas Histórias Antigas" têm histórias curiosas que surpreendem os leitores com finais inesperados

De Rosane Pamplona e Dino Bernardi Júnior, os livros registram curtas e curiosas histórias, que divertem o leitor , surpreendendo-o com finais inesperados, inusitados e astutos da vida cotidiana. >