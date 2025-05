MÚSICA

Vocalista do Planet Hemp, BNegão se apresenta em Salvador nesta sexta

Cantor é uma das atrações do 'BigShake', que será realizado no Centro Histórico

Gilberto Barbosa

Publicado em 30 de abril de 2025 às 19:51

Atrações do Big Shake Crédito: Divulgação

Vocalista da banda Planet Hemp, o cantor BNegão é uma das atrações da sétima edição do ‘Big Shake’, que será realizado nesta sexta (2), às 22h. O show acontecerá na cobertura do restaurante Mãe Comida Afetiva, localizado na Casa do Carnaval, no Pelourinho. Os ingressos custam R$ 40 e podem ser comprados pela plataforma Shotgun.>

A line-up da noite conta com apresentações de DJ Raíz, DJ Leandro Vitrola e da cantora baiana EVELiN. Quem comprar o ingresso concorre a uma viagem com acompanhante para a oitava edição da festa, realizada em Itacaré, neste sábado (3). >

O evento do fim de semana terá apresentações de BNegão, DJ Raíz, DJ Leandro Vitrola. A festa começa às 22h e será realizada no espaço No Pontal, localizado na Praia do Pontal. A DJ Nate Monaco completa a line-up que também conta com convidados. Os ingressos custam R$ 40 e podem ser comprados pela plataforma Shotgun.>