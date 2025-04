LÁ VEM O CHAVES

Com cenários recriados e parte do acervo original, exposição sobre Chaves estreia em Salvador

Mostra estreia nesta quarta-feira no Salvador Shopping; ingressos custam entre R$ 30 e R$ 50.

Gilberto Barbosa

Publicado em 29 de abril de 2025 às 20:27

Exposição estreia nesta quarta-feira (30) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Há cerca de 40 anos, um menino que morava em um barril chegou às salas dos brasileiros. Junto com os outros moradores da vila onde vivia, ele se transformou na companhia de diversas crianças pelo Brasil, que paravam na frente da TV para acompanhar as suas aventuras. As histórias se transformaram em um fenômeno de audiência, sendo exibidas initerruptamente por 36 anos e fazendo parte do imaginário de diversas gerações. >

Esse universo poderá ser acessado pelo público na mostra “Chaves: A Exposição”, que estreia nesta quarta-feira (30) no Salvador Shopping. Na exposição, o público poderá acessar os cenários que fizeram parte da infância de diversas gerações como a Vila do Chaves, a Escolinha do Professor Girafales, as casas do Seu Madruga e da Dona Florinda, entre outros. >

A exibição é maior realizada sobre o seriado no mundo e acontece de terça a sexta-feira, das 14h às 21h, aos sábados, das 13h às 21h e domingos e feriados, das 13h às 20h. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia) de terça a quinta, e R$50 (inteira) e R$25 (meia) de sexta a domingo e podem ser comprados através do site do evento e do aplicativo do Salvador Shopping. >

A exibição também tem sessões dedicadas ao Chapolin Colorado e ao criador dos personagens Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), além de uma sala com projeções em 360º onde são exibidas imagens do elenco. Trazido do México, o acervo é composto por réplicas dos figurinos, fotografias e roteiros originais das séries do Chaves e do Chapolin Colorado. >

“Procuramos a família do Bolaños e oferecemos a oportunidade de criar um projeto especial para comemorar os 40 anos de Chaves no Brasil. Eles gostaram, disponibilizaram o acervo deles e nós começamos a construir essa exposição. As pessoas terão o privilégio e a oportunidade de se sentir dentro do programa de televisão", disse Felipe Pinheiro, produtor executivo e diretor geral da exibição. >

Público terá acesso a figurinos e outros itens dos personagens Crédito: Marina Silva/CORREIO

Salvador é a segunda cidade a receber a exposição, que estreou em 2024 em São Paulo e recebeu mais de 100 mil pessoas. Segundo Felipe, a escolha pela capital baiana se deve ao fato de a Bahia ser o quarto estado com mais fãs de Chaves no Brasil, de acordo com um estudo do Instituto Chesperito. >

“Nós trouxemos todo o acervo que montamos em São Paulo. Eu tenho uma memória afetiva com Chaves e acredito que a maior parte das pessoas também tem. Espero que as pessoas se reconectem com a sua criança interior e passem essa sensação para as novas gerações. É um momento de reconexão com o nosso passado e desejo que todo mundo se divirta”, completou Felipe. >

A previsão inicial é que a mostra fique em Salvador até o mês de junho, podendo ser prorrogada a depender da demanda. De acordo com Marianna Muniz, gerente de marketing do Salvador Shopping, mais de 5 mil ingressos já foram vendidos. “A nostalgia e o humor atemporal de Chaves têm uma conexão especial com o público e os baianos têm demonstrado um carinho especial pela turma da vila. O seriado transcende gerações, marcando a infância de muitos e continuando a encantar famílias inteiras”, falou.>

*Com orientação da editora Doris Miranda>