Nelson Maca retorna à poesia em seu novo livro, Thank You Exu, lançado nesta quarta

Quinto livro do poeta paranaense dialoga com as simbologias do orixá da comunicação

Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de abril de 2025 às 06:00

Nelson Maca na performance 'Thank You Exu' Crédito: Ricardo Soares

Exu é aquele que liga o mundos, que circula pelas ruas e que se materializa de várias maneiras nas encruzilhadas. Em suas diferentes versões, o orixá mensageiro segue abrindo caminhos e marcando presença na rotina da cidade. O poeta paranaense Nelson Maca, residente em Salvador há décadas, se vale dessa energia e das diversas simbologias da entidade no livro Thank You Exu, que será lançado nesta quarta-feira (2), às 18h, no Espaço Cultural da Barroquinha.>

Na ocasião, acontece uma mesa com impressões de leitura reunindo as educadoras Iraildes Nascimento e Lindinalva Barbosa e o advogado e professor Samuel Vida; além de discotecagem de música africana com os seletores Rick Carvalho e Luiza Gonçalves, e grafitagem com Lee 27.>

Em 64 páginas, ilustradas pelo designer Francisco Benevides, o autor apresenta 21 poemas que exploram diversos elementos e narrativas do orixá. Fruto da pesquisa e vivência de Benevides no candomblé, as ilustrações de animais, ferramentas e plantas foram trabalhadas com as cores preto, vermelho e branca para enriquecer a narrativa.>

Maca conta que já tinha interesse e escrevia sobre o Exu há tempos, mas que encontrou uma nova perspectiva sobre ele durante uma residência no Instituto Sacatar, na ilha de Itaparica, em 2022. >

“Eu tinha a ideia de organizar meus poemas sobre Exu em um volume e preparar uma performance. Quando cheguei lá, passei a pensar sobre o orixá por outros vieses e pesquisar em livros, filmes e conversar com outras pessoas. Com isso, fui para um lado dele diferente da visão comum que, embora correta, já tem um certo estereótipo”, afirma.>

A partir daí, ainda na residência artística, de outubro e novembro de 2022, o esboço do livro começou a ser montado. Dos 21 poemas, 18 foram escritos enquanto ele estava em Itaparica. A experiência do isolamento, o permitiu observar outros elementos arquetípicos do orixá que diferem daqueles já tradicionais, como o charuto e a cachaça. >

“Eu comecei a observar a relação dele com a cura, com a comunicação, além de pensar sobre as plantas usadas no culto, os animais e num entorno maior do que essa figura já consagrada. Nesse período, entrei em contato com o designer para pensar em ideias para ilustração e terminei a residência com o esboço pensado para o livro”, continua. >

Capa do livro 'Thank You Exu' Crédito: Divulgação

Corpo e voz>

Quinto livro de Maca e seu retorno à poesia, Thank You Exu é dividido em três blocos, com sete poemas cada que abordam o orixá sob diferentes aspectos, seja seu nascimento, sua presença nas ruas da cidade ou nele de uma maneira mais combativa. Cada elemento enfatiza a sua presença na vida cotidiana. >

“No primeiro momento, penso em Exu como uma potência da geração da vida. Em seguida, aparece o Exu das estradas, da comunicação e da língua, indo até a parte final, onde ele aparece como um elemento de enfrentamento. Os poemas partem daqueles mais bucólicos até os mais violentos, falando de temas como o racismo, por exemplo”, explica. >

A estadia do poeta em Itaparica também originou, em 2023, uma performance artística homônima ao livro, em parceria com a poeta Lúcia Santos, o grafiteiro Lee 27 e o DJ Gug.>

“Na performance, levo esses poemas para o corpo e para a voz, explorando a oralidade e tendo um diálogo mais híbrido de linguagem. Eu faço os poemas que retratam o Exu em primeira pessoa e enquanto estou performando, o DJ cria uma camada sonora, enquanto Lee grafita como se estivesse ilustrando o livro em tempo real”, diz.

>

O livro também conta com um audiobook assinado pelo produtor musical Rick Carvalho, que traz todos os poemas gravados por Nelson Maca e convidados. O escritor também relata que tem o plano de criar uma exposição com a temática da obra. >

“Quero ampliar essas ilustrações e trazer outras coisas que também uso na minha performance. Também tenho a ideia de lançar uma série de camisas com elementos do livro. Estamos pensando na obra, mas queremos pensar em outras formas de levar a poesia para além das páginas”, conclui.>

Com capa dura, o livro custa R$ 50. Vendas através do WhatsApp (71) 99210-1487. Mais informações no Instagram @thankyouexu.>