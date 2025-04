MÚSICA

Matuê traz a turnê do álbum “333” para a Grande Salvador neste fim de semana

Com mistura de trap, R&B e psicodelia, rapper cearense apresenta nova fase artística

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2025 às 11:03

Matuê Crédito: Divulgação

No próximo sábado (3), Lauro de Freitas, cidade da Grande Salvador, será palco de um dos principais nomes do trap nacional. O rapper, cantor e compositor Matuê sobe ao palco do Armazém Convention a partir das 20h para apresentar sua turnê mais recente.>

A apresentação celebra o álbum “333”, lançado em setembro de 2024, e marca um momento de transformação na carreira do artista cearense. Com uma proposta conceitual, o disco une influências de trap, R&B, synth-pop e psicodelia, entregando uma sonoridade original que se destacou como uma das mais relevantes no cenário brasileiro recente.>

Com letras que exploram temas como sucesso, vivências pessoais e identidade cultural, Matuê se consolidou como uma das figuras centrais da nova geração do hip hop no país. Desde que despontou nacionalmente com o single “Anos Luz”, em 2017, o artista tem sido peça chave na ascensão e popularização do trap no Brasil.>