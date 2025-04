CINEMA

Gratuito: Cinema do Museu exibe filmes europeus de 4 a 7 de maio

Mostra de Cinema Europeu aborda questões como coragem e resiliência; confira programação

A Saladearte Cinema do Museu, localizada no Corredor da Vitória, em Salvador, vai receber a Mostra de Cinema Europeu de 4 a 7 de maio, sempre às 19h, com sessões gratuitas. Os quatro filmes que integram o evento transitam entre a ficção inspirada em biografias reais e relatos de transformação pessoal em contextos sociais e políticos desafiadores.>