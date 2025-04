1º DE MAIO

Confira o que abre e fecha neste feriado do Dia do Trabalho

Shoppings, mercados e outros estabelecimentos abrem parcialmente

A próxima quinta-feira (1º) celebra o Dia Internacional do Trabalho. Por conta do feriado, estabelecimentos públicos e comerciais da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS) terão horário de funcionamento modificados.>

Para ajudar os leitores a se programarem, o CORREIO fez um levantamento com horários de funcionamento para shoppings, supermercados, feiras, transporte público, espaços de lazer e demais segmentos do comércio. Confira a lista abaixo do que abre e fecha neste feriado.>