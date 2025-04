MOBILIDADE

Ônibus voltam a circular no Engenho Velho da Federação

Transporte foi interrompido após PM ser baleado em confronto com suspeitos

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), os ônibus retornaram às ruas por volta das 9h30. As linhas 0213 (Federação X Ribeira - Via Dique), 021301 (Ribeira X Eng. Velho da Federação - Contorno) e 1511 (C. Pirajá X Eng. Velho da Federação) seguiam apenas até a Avenida Cardeal Silva, mas já fazem as rotas habituais.>