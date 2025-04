SALVADOR

Homem é morto com tiros na cabeça em Narandiba

Vítima ainda não foi formalmente identificada

A vítima ainda não foi formalmente identificada pela Polícia Civil. O corpo foi encontrado por policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.>

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). "Oitivas e diligências estão em andamento pela especializada, para esclarecer a motivação, autoria e as circunstâncias do crime", informou a Polícia Civil.>

Há uma semana, na última terça (22), um homem foi morto a tiros na mesma Avenida Edgard Santos. Segundo informações de policiais, a vítima seria um ‘olheiro’ do Comando Vermelho (CV) e teria falhado em avisar a facção sobre a chegada de viaturas da Rondesp Central durante uma ação policial, que deixou dois integrantes do grupo criminoso mortos na localidade do Buracão, em Tancredo Neves.>