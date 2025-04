EXECUÇÃO NA RUA

Narandiba: 'olheiro' do CV foi morto por não avisar facção sobre chegada da PM em ação

Dois traficantes morreram em confronto com policiais horas antes da execução

A execução brutal de um homem na Avenida Edgard Santos, no bairro de Narandiba, em Salvador, na tarde de terça-feira (22), teve um motivo específico. A vítima, que seria um ‘olheiro’ do Comando Vermelho (CV), teria falhado em avisar a facção sobre a chegada de viaturas da Rondesp Central durante uma ação policial que deixou dois integrantes do grupo criminoso mortos na localidade do Buracão, em Tancredo Neves. >