FOTOS: confira cliques da primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025

Candidatos transformaram o saguão do Aeroporto Internacional de Salvador em uma verdadeira passarela preta

  Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:25

1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | Crédito: Florian Boccia

O Afro Fashion Day 2025 é só em novembro, mas já está movimentando Salvador. Na última terça-feira (9), o Aeroporto Internacional da capital baiana virou passarela para a primeira seletiva do maior desfile de moda negra do Brasil, organizado pelo jornal CORREIO. Ao todo, foram 152 candidatos exibindo estilo, carisma e atitude para conquistar uma das vagas para o casting do evento.

O time de jurados também foi destaque. Avaliaram os candidatos os produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, o maquiador Dino Neto e a hair stylist e visagista Fernanda Barreto. A equipe foi responsável por analisar postura, desenvoltura e potencial dos participantes.

Veja fotos:

1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025

1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | por Florian Boccia

Perdeu a primeira seletiva? Calma, que tem mais. A última seletiva da temporada está marcada para o dia 16 de setembro, na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho, em Salvador. Podem participar pessoas que se autodeclaram negras, a partir dos 16 anos, sem limite de idade. As inscrições são feitas no local, de forma gratuita. 

Com o tema "Beleza", o Afro Fashion Day 2025 acontecerá no dia 1º de novembro, na capital baiana, e promete uma edição histórica, celebrando moda, representatividade e oportunidades para talentos negros. O local do desfile será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do CORREIO. 

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon e da Neonergia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.

