Afro Fashion Day 2025: prova de beleza define maquiagem e estética do desfile em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gabriela Araújo
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 19:11
A prova de beleza do Afro Fashion Day 2025 aconteceu nesta segunda-feira (8), na sede do jornal CORREIO, em Salvador. O evento reuniu equipe e criadores para definir a estética de maquiagem que dará vida aos três blocos do desfile da 11ª edição do evento, promovido pelo CORREIO.
A Avon, que é uma das patrocinadoras do Afro Fashion Day, assina a beleza desta edição, traduzindo em cores, texturas e conceitos a ancestralidade, diversidade e criatividade que fazem do projeto referência nacional em moda e cultura afro.
Prova de beleza para o Afro Fashion Day 2025
Segundo o maquiador Dino Neto, cada maquiagem é pensada para contar histórias e transmitir mensagens relacionadas aos blocos.
“O formato, a cor e a luminosidade são essenciais. Alguns blocos têm maquiagem mais opaca, outros mais iluminada, com sombras marcadas ou espalhadas. A intenção é mostrar como a cor e o pigmento funcionam na pele negra”, explicou Dino que integra o time de beleza junto com Roma Aragão.
O Afro Fashion Day 2025 será realizado no dia 1º de novembro, em Salvador, com o tema “Beleza”, celebrando a estética e a cultura do povo preto. O local será divulgado em breve nos canais oficiais do CORREIO, e os ingressos são gratuitos.
O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon e da Neonergia, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.