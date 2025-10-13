Hora da decisão: modelos que desfilarão no Afro Fashion Day 2025 serão escolhidos nesta terça (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:57
A contagem regressiva está quase chegando ao fim. Depois de semanas de muitas expectativas, os 40 candidatos que avançaram para a última etapa de seletivas do Afro Fashion Day 2025 voltam à passarela, nesta terça-feira (14), em busca de uma das vagas no casting do maior evento de moda negra do Brasil, criado pelo CORREIO. O momento decisivo acontece no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador, a partir das 18h, com entrada gratuita (sujeita à lotação).
Finalistas seletiva de bairro Afro Fashion Day 2025
Nesse momento, mais do que a beleza, o júri também vai avaliar a postura, desenvoltura, atitude e entrega dos concorrentes na passarela. Além disso, a conexão com o público também não vai passar despercebida pelos olhares atentos do jurados.
Mais de 300 pessoas participaram das etapas anteriores, realizadas no Aeroporto Internacional de Salvador e na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho. Consolidado como uma das principais vitrines de novos talentos do país, o desfile, que está em sua 11ª edição, já revelou modelos que, hoje, brilham em campanhas e passarelas nacionais e internacionais.
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 |
Em 2025, o desfile tem como tema “Beleza”, exaltando a moda, a identidade e a força da cultura negra em suas diversas expressões. O local será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal.
"Mais do que um desfile, o Afro Fashion Day é uma plataforma de representatividade, empreendedorismo e impacto social, que transforma a moda em instrumento de valorização da cultura afro-brasileira. Ao longo de uma década, o evento vem revelando talentos, fortalecendo marcas e impulsionando profissionais negros em toda a cadeia produtiva da moda", pontuou Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do CORREIO.
Seletiva Afro Fashion Day 2025
Na quinta-feira (16), será a vez dos modelos agenciados mostrarem talento na passarela. A seletiva exclusiva está marcada para a partir das 13h, no 4º piso do Shopping Barra, ao lado da loja Carmen Steffens, também na capital baiana. O momento reunirá profissionais que já atuam no mercado da moda e também buscam uma vaga no time do Afro Fashion Day 2025.
O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons.