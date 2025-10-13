SELETIVA FINAL

Hora da decisão: modelos que desfilarão no Afro Fashion Day 2025 serão escolhidos nesta terça (14)

Etapa decisiva acontecerá no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador, e vai definir quem sobe na passarela do maior evento de moda negra do Brasil



Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:57

A contagem regressiva está quase chegando ao fim. Depois de semanas de muitas expectativas, os 40 candidatos que avançaram para a última etapa de seletivas do Afro Fashion Day 2025 voltam à passarela, nesta terça-feira (14), em busca de uma das vagas no casting do maior evento de moda negra do Brasil, criado pelo CORREIO. O momento decisivo acontece no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador, a partir das 18h, com entrada gratuita (sujeita à lotação).

Nesse momento, mais do que a beleza, o júri também vai avaliar a postura, desenvoltura, atitude e entrega dos concorrentes na passarela. Além disso, a conexão com o público também não vai passar despercebida pelos olhares atentos do jurados.

Mais de 300 pessoas participaram das etapas anteriores, realizadas no Aeroporto Internacional de Salvador e na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho. Consolidado como uma das principais vitrines de novos talentos do país, o desfile, que está em sua 11ª edição, já revelou modelos que, hoje, brilham em campanhas e passarelas nacionais e internacionais.

Em 2025, o desfile tem como tema “Beleza”, exaltando a moda, a identidade e a força da cultura negra em suas diversas expressões. O local será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal.

"Mais do que um desfile, o Afro Fashion Day é uma plataforma de representatividade, empreendedorismo e impacto social, que transforma a moda em instrumento de valorização da cultura afro-brasileira. Ao longo de uma década, o evento vem revelando talentos, fortalecendo marcas e impulsionando profissionais negros em toda a cadeia produtiva da moda", pontuou Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do CORREIO.

Seleção de modelos agenciados

Na quinta-feira (16), será a vez dos modelos agenciados mostrarem talento na passarela. A seletiva exclusiva está marcada para a partir das 13h, no 4º piso do Shopping Barra, ao lado da loja Carmen Steffens, também na capital baiana. O momento reunirá profissionais que já atuam no mercado da moda e também buscam uma vaga no time do Afro Fashion Day 2025.