Saiu o resultado! Veja quem são os modelos que vão para a seletiva final do Afro Fashion Day 2025

No dia 14 de outubro, os candidatos selecionados disputam a etapa final no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:20

1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | Crédito: Florian Boccia

Duas seletivas, mais de 300 candidatos, centenas de sonhos e milhares de expectativas. Durante todo o mês de setembro, os participantes que desfilaram em busca de uma das vagas para compor o casting do Afro Fashion Day 2025, nas seleções realizadas no Aeroporto Internacional de Salvador e na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho, aguardaram ansiosos pela lista com os nomes dos selecionados para a etapa final do maior evento de moda negra do Brasil. Agora, a espera chegou ao fim.

Criado pelo CORREIO, o desfile se consolidou como uma das maiores vitrines de talentos do país, responsável pela valorização da identidade e da representatividade do povo negro. Muitos nomes que, hoje, atuam em agências e brilham em passarelas nacionais e internacionais deram seus primeiros passos no evento.

Finalistas seletiva de bairro Afro Fashion Day 2025

Vera Indira
Nathalia Sacramento
Seu Raimundo Moura
Orlando Henrique dos Reis
Samanta Kely
Marcos Vinícius Araújo
Marcelo Fonseca
Juan Saulo Silva
Felipe Gabriel Reis
Larissa Simão
Iago Alves
Ariel Costa
Felipe Vicente da Cruz
Taila Santos
Kézia de Alcântara
Osni Batista
Awalla Brasil
Yanna Lobo
Monique Lima
David Robert
Josué de Andrade
Josué de Andrade | por Floriam Boccia
Oluwadarasirri Papada
Oluwadarasirri Papada | por Floriam Boccia
Samille dos Santos
Samille dos Santos | por Floriam Boccia
Ávine Pereira
Ávine Pereira | por Floriam Boccia
Indiana Reis
Indiana Reis | por Floriam Boccia
Joyce Ribeiro dos Santos
Joyce Ribeiro dos Santos | por Floriam Boccia
Álefe Gileadi
Álefe Gileadi | por Floriam Boccia
Vitória Helena Bispo
Vitória Helena Bispo | por Floriam Boccia
Dricca Bispo
Dricca Bispo | por Floriam Boccia
Thayanne Alves
Thayanne Alves | por Floriam Boccia
Rafael Alberto dos Santos
Rafael Alberto dos Santos | por Floriam Boccia
Vitty Sacramento
Vitty Sacramento | por Floriam Boccia
Lais de Araújo
Lais de Araújo | por Floriam Boccia
Lux Oliveira
Lux Oliveira | por Floriam Boccia
Daniel Morais da Conceição
Daniel Morais da Conceição | por Floriam Boccia
Victória Natália de Santana
Victória Natália de Santana | por Floriam Boccia
Marcele Carvalho
Marcele Carvalho | por Floriam Boccia
Alana Estrela
Alana Estrela | por Floriam Boccia
Natália Santos da Paixão
Natália Santos da Paixão | por Floriam Boccia
Carine Nascimento
Carine Nascimento | por Floriam Boccia
Vera Indira | por Florian Boccia

Neste ano, o desfile terá como tema “Beleza”, em celebração à moda e à cultura negra. O local será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal. Já a seletiva final está marcada para a próxima terça-feira (14), no Espaço Cultural da Barroquinha, na Rua do Couro, em Salvador, a partir das 18h30 (entrada franca, sujeita à lotação do espaço).

Jurados da 1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025
Nessa etapa decisiva, o olhar atento dos jurados vai avaliar muito mais do que beleza: postura, desenvoltura, atitude e entrega na passarela serão alguns dos principais critérios observados. Da forma de caminhar até a conexão com a plateia, cada detalhe conta na caminhada rumo à passarela mais negra do Brasil. 

Seletiva Afro Fashion Day 2025

Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Última seletiva do Afro Fashion Day 2025
Veja a lista de convocados para a seletiva final:

SELECIONADOS AEROPORTO

DAVID ROBERT (18)

IAGO ALVES (30)

VERA INDIRA (36)

KÉZIA DE ALCÂNTARA (38)

YANNA LOBO (41)

TAILA SANTOS (45)

ORLANDO HENRIQUE DOS REIS (64)

LARISSA SIMÃO (67)

SAMANTA KELY CARDOSO (88)

AWALLA BRASIL (96)

FELIPE GABRIEL REIS (100)

OSNI BATISTA (102)

ARIEL COSTA (105)

MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO (107)

MARCELO FONSECA (109)

JUAN SAULO SILVA (118)

SEU RAIMUNDO MOURA (120)

FELIPE VICENTE DA CRUZ (139)

MONIQUE LIMA (140)

NATHALIA SACRAMENTO (141)

SELECIONADOS PELOURINHO

CARINE NASCIMENTO (160)

SAMILLE DOS SANTOS (162)

OLUWADARASIRRI PAPADA (167)

JOSUÉ DE ANDRADE (169)

RAFAEL ALBERTO DOS SANTOS (197)

JOYCE RIBEIRO (198)

VITÓRIA HELENA BISPO (211)

ADRIELLE DA SILVA BISPO (DRICCA BISPO) (218)

ALEFE GILEADI (219)

THAYANNE ALVES (244)

LAÍS DE ARAÚJO (256)

LUX OLIVEIRA (269)

DANIEL MORAIS (270)

VICTORIA NATÁLIA DE SANTANA (273)

MARCELE CARVALHO (275)

VITTY SACRAMENTO (282)

ALANA ESTRELA (286)

NATÁLIA SANTOS (291)

ÁVINE PEREIRA (302)

INDIANA REIS (313)

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons.

