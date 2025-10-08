MODA

Saiu o resultado! Veja quem são os modelos que vão para a seletiva final do Afro Fashion Day 2025

No dia 14 de outubro, os candidatos selecionados disputam a etapa final no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador



Gabriela Araújo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:20

1ª seletiva do Afro Fashion Day 2025 | Crédito: Florian Boccia

Duas seletivas, mais de 300 candidatos, centenas de sonhos e milhares de expectativas. Durante todo o mês de setembro, os participantes que desfilaram em busca de uma das vagas para compor o casting do Afro Fashion Day 2025, nas seleções realizadas no Aeroporto Internacional de Salvador e na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho, aguardaram ansiosos pela lista com os nomes dos selecionados para a etapa final do maior evento de moda negra do Brasil. Agora, a espera chegou ao fim.

Criado pelo CORREIO, o desfile se consolidou como uma das maiores vitrines de talentos do país, responsável pela valorização da identidade e da representatividade do povo negro. Muitos nomes que, hoje, atuam em agências e brilham em passarelas nacionais e internacionais deram seus primeiros passos no evento.

Neste ano, o desfile terá como tema “Beleza”, em celebração à moda e à cultura negra. O local será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal. Já a seletiva final está marcada para a próxima terça-feira (14), no Espaço Cultural da Barroquinha, na Rua do Couro, em Salvador, a partir das 18h30 (entrada franca, sujeita à lotação do espaço).

Nessa etapa decisiva, o olhar atento dos jurados vai avaliar muito mais do que beleza: postura, desenvoltura, atitude e entrega na passarela serão alguns dos principais critérios observados. Da forma de caminhar até a conexão com a plateia, cada detalhe conta na caminhada rumo à passarela mais negra do Brasil.

Veja a lista de convocados para a seletiva final:

SELECIONADOS AEROPORTO

DAVID ROBERT (18)

IAGO ALVES (30)

VERA INDIRA (36)

KÉZIA DE ALCÂNTARA (38)

YANNA LOBO (41)

TAILA SANTOS (45)

ORLANDO HENRIQUE DOS REIS (64)

LARISSA SIMÃO (67)

SAMANTA KELY CARDOSO (88)

AWALLA BRASIL (96)

FELIPE GABRIEL REIS (100)

OSNI BATISTA (102)

ARIEL COSTA (105)

MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO (107)

MARCELO FONSECA (109)

JUAN SAULO SILVA (118)

SEU RAIMUNDO MOURA (120)

FELIPE VICENTE DA CRUZ (139)

MONIQUE LIMA (140)

NATHALIA SACRAMENTO (141)

SELECIONADOS PELOURINHO

CARINE NASCIMENTO (160)

SAMILLE DOS SANTOS (162)

OLUWADARASIRRI PAPADA (167)

JOSUÉ DE ANDRADE (169)

RAFAEL ALBERTO DOS SANTOS (197)

JOYCE RIBEIRO (198)

VITÓRIA HELENA BISPO (211)

ADRIELLE DA SILVA BISPO (DRICCA BISPO) (218)

ALEFE GILEADI (219)

THAYANNE ALVES (244)

LAÍS DE ARAÚJO (256)

LUX OLIVEIRA (269)

DANIEL MORAIS (270)

VICTORIA NATÁLIA DE SANTANA (273)

MARCELE CARVALHO (275)

VITTY SACRAMENTO (282)

ALANA ESTRELA (286)

NATÁLIA SANTOS (291)

ÁVINE PEREIRA (302)

INDIANA REIS (313)