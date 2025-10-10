SORTE GRANDE

Noivo 'incompetente' comete erro e faz casal ganhar R$ 900 mil na loteria

Homem, que se descreveu como "preguiçoso e muito bobo", transformou uma bronca da noiva em uma bolada

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:33

James Adams e Rohanna Coulthard Crédito: People's Postcode Lottery/Reprodução

Um casal britânico ganhou um prêmio de 125 mil libras (cerca de R$ 894 mil) após o noivo, que se autodescreveu como "incompetente", se esquecer de cancelar sua assinatura da loteria.

No Reino Unido, é possível pagar o valor mensal de 12,25 libras (R$ 87,60) e participar de todos os sorteios feitos pela Postcode Lottery. Só que James Adam e sua noiva, Rohanna Coulthard, estavam querendo economizar para o casamento e, além de corte de gastos comuns, como evitar ir a restaurantes e viajar, eles planejavam cancelar a assinatura da loteria.

James Adams e Rohanna Coulthard

No entanto, devido à sua própria "incompetência" - um termo usado por ele mesmo -, Adam esqueceu de fazer o cancelamento. No entanto, o que seria um erro financeiro do britânico acabou se tornando uma sorte enorme, já que o código postal do casal foi sorteado no prêmio de 1 milhão de libras (aproximadamente R$ 7,2 milhões) deste mês. O valor foi dividido com sete vizinhos.

Com o prêmio em mãos, o casal planeja reformar o banheiro de casa e, o mais importante, desfrutar de uma lua de mel dos sonhos na Nova Zelândia. A cerimônia de casamento está marcada para o mês de maio de 2027.

"Graças a Deus por eu ter sido preguiçoso e muito bobo. A incompetência compensa", brincou James Adam. "Ele nunca me disse que tinha assinado a loteria, e eu pedi para ele cancelar o débito automático quando vi o dinheiro saindo, porque estávamos economizando para o casamento. Graças a Deus ele não cancelou. Eu o perdoo", disse a noiva.