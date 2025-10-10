Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Noivo 'incompetente' comete erro e faz casal ganhar R$ 900 mil na loteria

Homem, que se descreveu como "preguiçoso e muito bobo", transformou uma bronca da noiva em uma bolada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10:33

James Adams e Rohanna Coulthard
James Adams e Rohanna Coulthard Crédito: People's Postcode Lottery/Reprodução

Um casal britânico ganhou um prêmio de 125 mil libras (cerca de R$ 894 mil) após o noivo, que se autodescreveu como "incompetente", se esquecer de cancelar sua assinatura da loteria.

No Reino Unido, é possível pagar o valor mensal de 12,25 libras (R$ 87,60) e participar de todos os sorteios feitos pela Postcode Lottery. Só que James Adam e sua noiva, Rohanna Coulthard, estavam querendo economizar para o casamento e, além de corte de gastos comuns, como evitar ir a restaurantes e viajar, eles planejavam cancelar a assinatura da loteria.

James Adams e Rohanna Coulthard

James Adams e Rohanna Coulthard por People's Postcode Lottery/Reprodução
Gemma Marson-May também venceu a loteria por People's Postcode Lottery/Reprodução
James Adams e Rohanna Coulthard por People's Postcode Lottery/Reprodução
1 de 3
James Adams e Rohanna Coulthard por People's Postcode Lottery/Reprodução

No entanto, devido à sua própria "incompetência" - um termo usado por ele mesmo -, Adam esqueceu de fazer o cancelamento. No entanto, o que seria um erro financeiro do britânico acabou se tornando uma sorte enorme, já que o código postal do casal foi sorteado no prêmio de 1 milhão de libras (aproximadamente R$ 7,2 milhões) deste mês. O valor foi dividido com sete vizinhos.

Com o prêmio em mãos, o casal planeja reformar o banheiro de casa e, o mais importante, desfrutar de uma lua de mel dos sonhos na Nova Zelândia. A cerimônia de casamento está marcada para o mês de maio de 2027.

"Graças a Deus por eu ter sido preguiçoso e muito bobo. A incompetência compensa", brincou James Adam. "Ele nunca me disse que tinha assinado a loteria, e eu pedi para ele cancelar o débito automático quando vi o dinheiro saindo, porque estávamos economizando para o casamento. Graças a Deus ele não cancelou. Eu o perdoo", disse a noiva.

Outros vencedores da loteria incluem a assistente social Gemma Marson-May, que disse ter tido um "pressentimento" de que ganharia, e a carteira Vanessa Smith, que planeja uma viagem à Austrália. 

Leia mais

Imagem - Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories

Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories

Imagem - Adriane Galisteu é diagnosticada com Síndrome do Piriforme após fortes dores no quadril

Adriane Galisteu é diagnosticada com Síndrome do Piriforme após fortes dores no quadril

Imagem - Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque

Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque

Tags:

Dinheiro Loteria Prêmio James Adams Rohanna Coulthard

Mais recentes

Imagem - Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune

Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune
Imagem - Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca

Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca
Imagem - Ernesto manipula Mirtes e Candinho reencontra a vilã em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (10)

Ernesto manipula Mirtes e Candinho reencontra a vilã em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro
02

Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia
04

Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia