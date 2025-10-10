Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories

Influenciadora compartilhou uma reflexão enigmática nas redes sociais; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 09:01

Day Magalhães, Vini Jr. e Virginia Fonseca
Day Magalhães, Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca compartilhou uma mensagem reflexiva nos Stories do Instagram na madrugada desta sexta-feira (10) - e muitos seguidores entenderam a publicação como uma indireta ao ex-affair da loira, Vini Jr., e à modelo Day Magalhães. A postagem veio após a influenciadora se despedir dos seus 53 milhões de seguidores na rede social.

"Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde", dizia o desabafo da apresentadora em seu perfil.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca posta sobre 'guerra' após fim de affair com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca foi destaque no jornal espanhol "A Marca" por Reprodução
Versão francesa do FootBoom destaca presença de Virginia em estádio do Real Madrid com camisa de Vini Jr. por Reprodução
Pronunciamento de Vini Jr. sobre relação com Virginia por Reprodução
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok
Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Mensagem de Vini Jr. para Virginia  por Reprodução
Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate por Reprodução
Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos por Reprodução | Redes Sociais
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
1 de 16
Virginia Fonseca posta sobre 'guerra' após fim de affair com Vini Jr. por Reprodução

Vale lembrar que, na noite de quarta-feira (8), Virginia se manifestou com uma mensagem religiosa sobre tomada de decisões após o pedido de desculpas público feito por Vini Jr. "Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade", publicou, sem citar diretamente o jogador. Ela também adicionou o louvor de Fernandinho, Tudo Entregarei.

O romance do atleta do Real Madrid e da Seleção Brasileira com a influenciadora chegou ao fim depois que vieram à tona prints de uma conversa dele com a modelo brasileira Day Magalhães. Após a polêmica, Vini Jr. publicou em suas redes sociais um pedido de desculpas direcionado nominalmente a Virginia. Ele elogiou a loira e ressaltou o quanto a admira como mulher e mãe.

Modelo divulga prints de conversas com Vini Jr.

Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
1 de 5
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução

Affairs de Vini Jr. em 2025

Victoria Ruiz por Reprodução
Victoria Ruiz por Reprodução
Victoria Ruiz por Reprodução
Victoria Ruiz por Reprodução
Maju Mazalli por Reprodução
Maju Mazalli por Reprodução
Isabella Ladera e Vini Jr. por Reprodução
Catherine Bascoy por Reprodução
Catherine Bascoy por Reprodução
Vini Jr. e Catherine Bascoy no Rio por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
1 de 13
Victoria Ruiz por Reprodução

Leia mais

Imagem - Apresentador de TV morre após confundir ataque cardíaco com gripe

Apresentador de TV morre após confundir ataque cardíaco com gripe

Imagem - Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Imagem - ‘Vale Tudo’: Prédio da TCA vai a leilão com lance mínimo de R$ 251 milhões

‘Vale Tudo’: Prédio da TCA vai a leilão com lance mínimo de R$ 251 milhões

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famosos Virginia Fonseca E Vini jr. day Magalhães

Mais recentes

Imagem - 3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)

3 signos que vão atrair sorte e prosperidade hoje (10 de outubro)
Imagem - Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque

Homem devolve bilhete premiado de R$ 6 milhões ao dono; dono da fortuna ficou em estado de choque
Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Assassino de Odete Roitman é preso e Fátima enfrenta cancelamento nesta sexta (10)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Assassino de Odete Roitman é preso e Fátima enfrenta cancelamento nesta sexta (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso
02

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Imagem - Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias
03

Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
04

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra