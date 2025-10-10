FAMOSOS

Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories

Influenciadora compartilhou uma reflexão enigmática nas redes sociais; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 09:01

Day Magalhães, Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca compartilhou uma mensagem reflexiva nos Stories do Instagram na madrugada desta sexta-feira (10) - e muitos seguidores entenderam a publicação como uma indireta ao ex-affair da loira, Vini Jr., e à modelo Day Magalhães. A postagem veio após a influenciadora se despedir dos seus 53 milhões de seguidores na rede social.

"Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde", dizia o desabafo da apresentadora em seu perfil.

Vale lembrar que, na noite de quarta-feira (8), Virginia se manifestou com uma mensagem religiosa sobre tomada de decisões após o pedido de desculpas público feito por Vini Jr. "Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade", publicou, sem citar diretamente o jogador. Ela também adicionou o louvor de Fernandinho, Tudo Entregarei.

O romance do atleta do Real Madrid e da Seleção Brasileira com a influenciadora chegou ao fim depois que vieram à tona prints de uma conversa dele com a modelo brasileira Day Magalhães. Após a polêmica, Vini Jr. publicou em suas redes sociais um pedido de desculpas direcionado nominalmente a Virginia. Ele elogiou a loira e ressaltou o quanto a admira como mulher e mãe.

