Apresentador de TV morre após confundir ataque cardíaco com gripe

Emilio Sueños, conhecido como o 'Ken venezuelano', sofreu colapso cardíaco causado pelo uso descontrolado de testosterona

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:39

Emilio Sueños Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador de TV e modelo Emilio Sueños morreu aos 41 anos, após confundir os primeiros sinais de um ataque cardíaco com um simples resfriado. O homem, que era conhecido como o 'Ken venezuelano', afirmou a amigos que estava com sintomas gripais - sem saber que seu corpo, na verdade, estava entrando em falência.

Alguns dias depois, Emilio - cujo nome real era Emilio García - desmaiou e foi levado às pressas para um hospital em Guayaquil, no Equador. Lá, os médicos constataram que o coração dele havia crescido de forma anormal, resultado do uso excessivo de testosterona. Ele fazia as aplicações de hormônio para corrigir um procedimento estético malsucedido e também para aumentar a massa muscular, já que se preparava para uma competição de fisiculturismo e estava em busca de uma silhueta "mais masculina".

O quadro, que começou com uma simples tosse, rapidamente evoluiu para uma inflamação cardíaca grave. Emilio foi internado na UTI do Hospital Geral de Guasmo Sur em 1º de outubro, de acordo com o "El Espectador", mas não resistiu e morreu no dia 5.

A amiga e também apresentadora Ivanna Melgar contou que o modelo não deu importância aos primeiros sintomas. "De uma hora para outra, ele começou a tossir e não conseguia respirar. Ele me enviou mensagens de áudio dizendo que não era gripe, mas que simplesmente não conseguia respirar. Ele usava emojis de doente e estressado nos status do WhatsApp", contou.

De acordo com Ivanna, o modo como ele aplicava a testosterona agravou o quadro. "Ele estava usando testosterona há dois ou três meses com o objetivo de parecer mais masculino. O problema piorou porque ele injetou o hormônio no braço e não nas nádegas, devido à presença de biopolímeros naquela área", afirmou.

"Seu coração não aguentou e um de seus pulmões também foi danificado. Deram-lhe transfusões de sangue, mas elas se transformaram em água. Tentaram tirar o hormônio do corpo dele, mas não conseguiram", completou.

Além da carreira na TV e nas passarelas, Emilio também comandava uma agência de modelos e organizava desfiles e concursos de moda no Equador. Ele havia passado por diversas cirurgias estéticas ao longo da vida, incluindo rinoplastia, tonificação abdominal, aumento de glúteos, simetria labial e tratamentos dentários, em uma transformação que chamava atenção.