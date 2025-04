FORA DE CASA

Embalado na Libertadores, Bahia visita o Palmeiras para engrenar também no Brasileirão

Equipes medem forças neste domingo (27), às 18h30, no Allianz Parque

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2025 às 05:00

Willian José em treino no CT Evaristo de Macedo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está animado depois do importante triunfo na Libertadores sobre o Atlético Nacional, que deixou o time como o primeiro colocado de seu grupo. Mas a comemoração terá que ser breve. Já é hora do Esquadrão virar a chave e voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro. E, falando em topo de tabela, o adversário da vez do tricolor será, justamente, o líder da Série A. >

A equipe do técnico Rogério Ceni vai ao Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras, neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília). O rival ainda não perdeu no torneio, somando quatro vitórias e um empate, um rendimento de 86% até o momento. Os 13 pontos conquistados deixavam o Verdão no primeiro lugar ao começo da 6ª rodada.>

O clube azul, vermelho e branco, por sua vez, ainda tenta engrenar no Brasileirão. Depois de um começo frustrante, com três empates e uma derrota, enfim conseguiu vencer na partida passada, quando bateu o Ceará por 1x0 na Fonte Nova. Com seis pontos conquistados de 15 possíveis - um aproveitamento de 40% até aqui -, o time entra na rodada na 13ª colocação.>

O plano é garantir mais um triunfo, se afastar da zona de rebaixamento e começar a se aproximar da parte de cima da tabela. Mas, apesar da importância do jogo contra o líder, é possível que Ceni faça algumas mudanças no time.>

Isso porque o duelo contra o Palmeiras acontece entre o triunfo na Libertadores e um confronto crucial em outra competição: a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (30), o Bahia visitará o Paysandu no estádio Mangueirão, no Pará, pela ida da terceira fase do mata-mata nacional. A volta é no dia 21 de maio, na Fonte Nova.>

"Tem dois tipos de 60 e poucas horas [entre dois jogos]. As que vêm depois de uma derrota, e as que vêm depois de uma vitória. Quando a gente ganha, é mais fácil usar essas horas para potencializar. Quando perde, elas podem te jogar para baixo. Temos algumas posições com jogadores lesionados, então temos que fazer escolhas para não correr riscos e perder jogadores. Não podemos nos dar o luxo de perder jogadores em algumas posições", adiantou Ceni.>

"Então vale mais a pena tirar o jogador em um jogo, do que correr riscos. O fato de ter jogadores mais parecidos nos faz tirar mais deste elenco. Rodar o elenco é a única forma de sobreviver até a parada do meio de ano", completou o treinador.>

As principais mudanças devem ser no meio e ataque. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Lucho Rodríguez e Erick Pulga podem sair, dando lugar a Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor, Ademir e Willian José.>

Palmeiras>

Do lado do Palmeiras, o desgaste pelo desempenho na altitude de La Paz, na vitória sobre o Bolívar na Libertadores, também deve fazer o técnico Abel Ferreira mexer na escalação. "Temos acho que só dois dias para recuperar. Isso que arrebenta nossa equipe, arrebenta tudo, por isso que há muitas lesões no futebol brasileiro", lamentou o português.>

O volante Richard Ríos, que foi preservado do último embate por dores na coxa esquerda, treinou em tempo integral na sexta-feira e deve estar entre as opções. Já o atacante Vitor Roque, também poupado, mas por dores no tornozelo, trabalhou com o Núcleo de Saúde e Performance e é dúvida contra o Esquadrão.>