VÃO ACERTAR ALGUM?

Veja os palpites do ChatGPT e Meta para a 6ª rodada do Brasileirão

Será que a Inteligência Artificial se sairá bem? Confira as 'previsões'

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de abril de 2025 às 15:00

Troféu do Brasileirão Crédito: Joilson Marconne/CBF

A 6ª rodada do Campeonato Brasileiro será iniciada neste sábado (26), com cinco jogos, e finalizada no domingo (27), com os outros cinco. Antes do início da jornada, o CORREIO pediu para a Inteligência Artificial dar seu palpite de quais serão os placares dos dez duelos.>

Veja o que responderam o ChatGPT e a Meta AI (IA da Meta, empresa que detém o Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger):>

ChatGPT

Internacional 2x1 Juventude: o Inter costuma ser forte no Beira-Rio e vem embalado após boas atuações. O Juventude, apesar de competitivo, ainda oscila fora de casa.>

Mirassol 0x2 Atlético-MG: o Galo tem elenco mais encorpado e deve se impor tecnicamente. Mesmo fora de casa, tem tudo para aproveitar a fragilidade defensiva do Mirassol.>

Ceará 1x1 São Paulo: o Ceará é muito consistente jogando no Castelão. O São Paulo vem de uma maratona de jogos e pode sentir fisicamente, mesmo com ligeira superioridade técnica.>

Sport 1x2 Fortaleza: clássico nordestino que promete equilíbrio, mas o Fortaleza vive melhor fase tática e tem atacantes mais decisivos no momento.>

Botafogo 1x1 Fluminense: clássico carioca bastante imprevisível. O Flu, embora técnico, enfrenta dificuldades recentes. O Botafogo tem força no Nilton Santos, mas ainda busca estabilidade.>

Flamengo 2x0 Corinthians: o Flamengo tem um dos elencos mais qualificados e joga em casa. O Corinthians ainda tenta se firmar sob novo comando técnico.>

Palmeiras 3x1 Bahia: o Verdão tem sido sólido no Allianz Parque, com um jogo bem organizado. O Bahia pode oferecer resistência, mas deve sucumbir à pressão alviverde.>

Cruzeiro 2x2 Vasco: jogo equilibrado. Cruzeiro tem feito bons jogos em casa, mas o Vasco costuma surpreender como visitante e pode arrancar pontos.>

Vitória 0x1 Grêmio: o Grêmio vem em ascensão e deve impor sua qualidade mesmo jogando fora. O Vitória, embora aguerrido no Barradão, ainda é irregular.>

Santos 2x2 Red Bull Bragantino: o Santos tem mostrado força ofensiva na Vila, mas o Bragantino é um time rápido e organizado, com capacidade para explorar os espaços e equilibrar o confronto.>

Meta AI

Internacional 2x0 Juventude: o Internacional é um time mais forte e experiente, e deve aproveitar a oportunidade para vencer em casa. O Juventude pode ter dificuldades em lidar com a pressão do Internacional. >

Mirassol 0x3 Atlético-MG: o Atlético-MG é um time mais forte e experiente, e deve aproveitar a oportunidade para vencer fora de casa. O Mirassol pode ter dificuldades em lidar com a habilidade e experiência do Atlético-MG.>

Ceará 1x2 São Paulo: o São Paulo é um time mais forte e experiente, e deve aproveitar a oportunidade para vencer. O Ceará pode ter dificuldades em lidar com a pressão do São Paulo.>

Sport 1x1 Fortaleza: ambos os times têm chances de vencer, e um empate parece provável. O Sport e o Fortaleza têm equipes bem montadas e podem criar oportunidades de gol.>

Botafogo 1x1 Fluminense: esse é um clássico importante, e ambos os times têm chances de vencer. Um empate parece provável, com ambos os times criando oportunidades de gol.>

Flamengo 2x1 Corinthians: o Flamengo é um dos times mais fortes do campeonato e deve vencer com facilidade. O Corinthians pode ter dificuldades em lidar com a habilidade e experiência do Flamengo.>

Palmeiras 3x0 Bahia: o Palmeiras é um dos favoritos do campeonato e deve vencer com facilidade. O Bahia pode ter dificuldades em lidar com a pressão do Palmeiras.>

Cruzeiro 2x1 Vasco: o Cruzeiro está em boa forma e joga em casa, o que pode ser um fator importante. O Vasco pode ter dificuldades em lidar com a pressão do Cruzeiro.>

Vitória 0x2 Grêmio: o Grêmio é um time mais forte e experiente, e deve aproveitar a oportunidade para vencer. O Vitória pode ter dificuldades em lidar com a habilidade e experiência do Grêmio.>

Santos 1x1 Red Bull Bragantino: ambos os times têm chances de vencer, e um empate parece provável. O Santos e o Bragantino têm equipes bem montadas e podem criar oportunidades de gol.>

Veja as datas, horários e locais dos jogos:

Sábado, 26 de abril>

Internacional x Juventude – 16h – Beira-Rio>

Mirassol x Atlético-MG – 18h30 – Maião>

Ceará x São Paulo – 18h30 – Castelão>

Sport x Fortaleza - 20h - Ilha do Retiro>

Botafogo x Fluminense – 21h – Nilton Santos​>

Domingo, 27 de abril>

Flamengo x Corinthians – 16h – Maracanã>

Palmeiras x Bahia – 18h30 – Allianz Parque>

Cruzeiro x Vasco – 18h30 – Parque do Sabiá>

Vitória x Grêmio - 18h30 - Barradão>