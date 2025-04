SÃO PAULO

Oito ativistas do Greenpeace são detidos após protesto na sede da JBS

Objetivo do ato foi chamar a atenção para a destruição das florestas, em especial a Amazônica, diz a organização

E Elaine Patrícia Cruz

Agência Brasil

29 de abril de 2025

Ativistas do Greenpeace são detidos após protesto na sede da JBS Crédito: Greenpeace/ Divulgação

Oito ativistas do Greenpeace foram detidos nesta terça-feira (29) pela Polícia Militar por terem participado de um protesto na sede da JBS, na capital paulista.>

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), eles foram detidos por invasão. Como havia argentinos entre os detidos, o caso acabou sendo levado para a Polícia Federal, onde a ocorrência está sendo registrada.>

“Durante a ação, os suspeitos acessaram a empresa ao pular um muro e foram detidos pela corporação. Eles foram encaminhados à Polícia Federal, onde a ocorrência está sendo registrada. Os fatos foram encerrados às 15h”, informou a nota da secretaria.>

A Agência Brasil buscou informações na Polícia Federal, mas não teve retorno. A reportagem também tentou entrar em contato com a empresa, sem sucesso. >

Por meio de nota, o Greenpeace informou que os manifestantes interromperam a assembleia anual de acionistas da JBS na sede do complexo da multinacional em São Paulo nesta terça-feira. Durante o evento, eles teriam se levantado do meio da plateia para exibir faixas com os dizeres 'Respeitem a Amazônia', 'Parem de Bancar a JBS' e 'Seu Lucro, Nossa Extinção'.>

Também foi estendida uma faixa gigante, de 1,2 mil metros quadrados, com a mensagem 'JBS Profits, Forests Burn' (JBS Lucra, as Florestas Queimam, em tradução literal), que foi instalada no telhado de um galpão dentro do complexo.>

“Em frente ao prédio onde ocorria a assembleia geral, dois ativistas se fantasiaram de bilionários, fazendo uma alusão aos sócios majoritários da JBS, Joesley e Wesley Batista. Outros ativistas exibiram mais cartazes de protesto e foram retirados do local com truculência por seguranças da empresa, que retiveram os equipamentos de foto e vídeo, demandaram que as imagens fossem apagadas e os empurraram para fora do complexo. A Polícia Militar foi chamada”, disse o Greenpeace, em nota.>