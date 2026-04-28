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Festival Imobiliário facilita acesso à casa própria para microempreendedoras na Bahia

Evento no Shopping Paralela foca na bancarização e no uso do MEI para viabilizar financiamento imobiliário para profissionais autônomas sem carteira assinada.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:45

O sonho da casa própria acaba de deixar de ser promessa para se tornar uma oportunidade real, acessível e imediata
O sonho da casa própria acaba de deixar de ser promessa para se tornar uma oportunidade real, acessível e imediata Crédito: DIVULGAÇÃO

O mercado imobiliário baiano começa a consolidar estratégias para um público historicamente negligenciado pelas instituições financeiras: o das mulheres microempreendedoras. Durante o Festival Imobiliário da Bahia (FIB), que será realizado entre 4 e 10 de maio no Shopping Paralela, o destaque será a oferta de condições de crédito desenhadas especificamente para profissionais autônomas, como manicures, trancistas, vendedoras e esteticistas formalizadas via MEI.

A mudança no perfil de atendimento reflete a adaptação do setor bancário à nova realidade do trabalho brasileiro. No festival, a exigência do comprovante de renda via CLT (carteira assinada) é substituída pela análise da movimentação bancária e do histórico financeiro atrelado ao CNPJ de microempreendedor.

Para facilitar a conversão do aluguel em patrimônio, o evento contará com suporte técnico para orientação financeira e análise de crédito em tempo real. Segundo a organização do FIB, o objetivo é simplificar o processo de aprovação, conectando as empreendedoras a subsídios habitacionais e condições de pagamento que reduzem o valor de entrada — um dos principais entraves para quem trabalha por conta própria.Para especialistas do setor, o movimento não é apenas social, mas estratégico para a economia local.

Ao reconhecer o faturamento dessas profissionais, o mercado imobiliário abre uma nova fronteira de consumo em Salvador, permitindo que a renda gerada na economia informal e nos bairros periféricos seja revertida em segurança patrimonial e independência financeira para as famílias.

SERVIÇO:

  • O quê: Festival Imobiliário da Bahia (FIB)
  • Quando: 04 a 10 de maio de 2026
  • Onde: Shopping Paralela, Salvador
  • Público-alvo: Interessados em aquisição de imóveis, com foco especial em MEIs e autônomos.

Tags:

Imóveis

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