Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fapesb abre seleção Reda com salários de R$ 3,8 mil em Salvador

Fundação vinculada à Secti oferece 22 vagas para profissionais de nível superior em áreas como Jornalismo, Administração e Economia; inscrições começam quinta-feira (30).

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:57

Fapesb lança edital com 22 vagas em regime REDA para nível superior
Fapesb lança edital com 22 vagas em regime REDA para nível superior Crédito: DIVULGAÇÃO

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) lançou um novo edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Ao todo, são ofertadas 22 vagas destinadas ao fortalecimento das áreas de ciência, tecnologia e inovação no estado.

As oportunidades contemplam candidatos com formação de nível superior nas seguintes áreas:

  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Psicologia
  • Jornalismo

Remuneração e Contrato

Os selecionados terão uma jornada de 40 horas semanais com remuneração de R$ 3.810,36, além de auxílios previstos em lei. O contrato terá validade inicial de 36 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os aprovados atuarão na sede da Fapesb, localizada em Salvador.

O prazo para se candidatar é curto: as inscrições abrem nesta quinta-feira, 30 de abril, e seguem até o dia 7 de maio, exclusivamente pelo portal oficial do governo (selecao.ba.gov.br). O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 19 de junho de 2026.

Fique por dentro:

  • Período de Inscrição: 30/04 a 07/05/2026
  • Onde se inscrever:selecao.ba.gov.br
  • Edital completo: Disponível no site oficial www.fapesb.ba.gov.br/reda/

    • Tags:

    Empregos

    Mais recentes

    Imagem - Festival Imobiliário facilita acesso à casa própria para microempreendedoras na Bahia

    Festival Imobiliário facilita acesso à casa própria para microempreendedoras na Bahia
    Imagem - Prefeitura abre concurso público com 189 vagas e salários de até R$ 4,7 mil a partir do ensino fundamental

    Prefeitura abre concurso público com 189 vagas e salários de até R$ 4,7 mil a partir do ensino fundamental
    Imagem - Caixa libera lote de até R$ 1.621 do PIS/Pasep; veja se você recebe

    Caixa libera lote de até R$ 1.621 do PIS/Pasep; veja se você recebe