Fapesb abre seleção Reda com salários de R$ 3,8 mil em Salvador

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 28 de abril de 2026 às 20:57
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) lançou um novo edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Ao todo, são ofertadas 22 vagas destinadas ao fortalecimento das áreas de ciência, tecnologia e inovação no estado.
As oportunidades contemplam candidatos com formação de nível superior nas seguintes áreas:
Remuneração e Contrato
Os selecionados terão uma jornada de 40 horas semanais com remuneração de R$ 3.810,36, além de auxílios previstos em lei. O contrato terá validade inicial de 36 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Os aprovados atuarão na sede da Fapesb, localizada em Salvador.
O prazo para se candidatar é curto: as inscrições abrem nesta quinta-feira, 30 de abril, e seguem até o dia 7 de maio, exclusivamente pelo portal oficial do governo (selecao.ba.gov.br). O resultado final da seleção está previsto para ser divulgado no dia 19 de junho de 2026.
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