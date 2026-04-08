POLÍTICA

EUA e Israel atacam alvos estratégicos no Irã após fim de prazo, e guerra ameaça fechamento de novo estreito

Rússia e China vetam intervenção na ONU enquanto Irã bombardeia Israel e mantém bloqueio no Estreito de Ormuz.

Juliana Rodrigues

Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:00

Estreito de Ormuz Crédito: Reprodução/Google Maps

Com o fim do prazo estipulado pela Casa Branca para a desobstrução do Estreito de Ormuz, sem sinais de recuo por parte dos envolvidos, o presidente Donald Trump elevou a retórica diplomática ao advertir sobre consequências de escala civilizacional caso o bloqueio persista.

Em resposta, o governo do Irã não apenas manteve a interrupção do tráfego na região, como sinalizou a intenção de estender a medida ao Estreito de Bab el-Mandeb.Atualmente, o impasse afeta a economia de mais de 40 nações e é tratado pela comunidade internacional como uma crise logística e de segurança global.

Rússia e China vetam uso da força no Estreito de Ormuz

A tentativa de liberar militarmente o Estreito de Ormuz foi rechaçada na ONU pelos vetos de Rússia e China.

Nem a proposta francesa de uma intervenção temporária de 180 dias foi capaz de garantir o consenso no Conselho de Segurança.

O governo britânico, representando uma coalizão de 40 nações, criticou duramente a decisão, afirmando que o mundo assiste a um sequestro financeiro global orquestrado por Teerã.

Ofensivas militares marcam fim do prazo diplomático

Com o esgotamento das negociações, operações militares foram confirmadas na região. Alvos estratégicos em Qom, incluindo infraestrutura de transporte, e o complexo petroquímico de Shiraz foram atingidos por ataques atribuídos a Israel.

Simultaneamente, forças norte-americanas realizaram incursões contra a infraestrutura da Ilha de Kharg. Em represália, o Irã lançou bombardeios contra Tel Aviv e Haifa, reiterando que não reabrirá o Estreito de Ormuz sob pressão militar ou promessas diplomáticas do Ocidente.

Coalizão de 40 países articula resposta ao bloqueio iraniano

A tensão no mercado global aumenta enquanto a coalizão liderada pelo governo britânico tenta isolar Teerã diplomaticamente.