APÓS ATAQUES

Parlamento do Irã aprova bloqueio do Estreito de Ormuz, rota de 20% do petróleo mundial

Medida precisa do aval do Conselho Supremo e de Khamenei e pode elevar drasticamente o preço do petróleo

Carol Neves

Publicado em 22 de junho de 2025 às 11:06

Estreito de Ormuz Crédito: Reprodução/Google Maps

Após o bombardeio das instalações nucleares iranianas ordenado por Donald Trump, o Parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Ormuz como forma de resposta. A decisão ainda precisa da aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional e do aiatolá Khamenei para entrar em vigor. A informação foi divulgada pela mídia local iraniana. >

Localizado entre Omã e Irã, o estreito é responsável pelo escoamento de aproximadamente 20% do petróleo comercializado mundialmente. O bloqueio da via marítima é interpretado como uma retaliação direta aos ataques realizados pelos Estados Unidos contra três instalações nucleares iranianas.>

A segurança da navegação comercial na região é de responsabilidade dos EUA, que mantém a 5ª Frota da Marinha baseada no Bahrein para monitoramento do estreito.>

Alta no petróleo>

Desde o início dos confrontos entre Israel e Irã, os preços do petróleo vêm subindo. Somente no primeiro dia de ataques, o aumento foi de 8%. Entre 12 e 19 de junho, o barril tipo Brent passou de US$ 69,36 para US$ 78,74, um avanço de 13,5%. No mesmo período, o WTI subiu de US$ 66,64 para US$ 73,88, alta de 10,9%.>

O aumento de preços registrado logo no início do conflito foi um dos mais significativos em um único dia desde 2022, ano em que a invasão da Ucrânia pela Rússia também impactou fortemente o mercado de energia.>

Especialistas alertam que, em um cenário extremo, o fechamento do Estreito de Ormuz ou uma eventual reação dos principais produtores de petróleo da região pode elevar o preço do barril para valores entre US$ 120 e US$ 130.>

Estreito é considerado vital>

Nos últimos anos, o Irã ameaçou diversas vezes bloquear o estreito, mas nunca havia levado adiante essas declarações. Um desses episódios aconteceu em 2019, após a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com Teerã, sob a gestão de Donald Trump, que atualmente busca um novo entendimento com os iranianos.>

O Estreito de Ormuz conecta o Golfo Pérsico ao norte com o Golfo de Omã ao sul, desaguando no Mar da Arábia. Sua parte mais estreita tem 33 quilômetros de largura, com canais de navegação de 3 quilômetros em cada sentido.>

Entre janeiro de 2022 e maio do ano seguinte, entre 17,8 e 20,8 milhões de barris de petróleo por dia cruzaram o estreito, de acordo com dados de monitoramento. Países da OPEP, como Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque, utilizam o local como principal rota de exportação para a Ásia.>