Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trump faz nova ameaça ao Irã e diz que 'uma civilização inteira morrerá esta noite' se acordo não for fechado

Presidente dos EUA fixa prazo para reabertura do Estreito de Ormuz e ameaça destruir infraestrutura iraniana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:46

Teerã, capital do Irã, voltou a amanhecer com prédios em chamas e após novas ondas de ataques
Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (7) que “uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada”, ao se referir ao Irã diante do prazo final imposto por Washington para que o país feche um acordo e reabra o Estreito de Ormuz.

A declaração foi feita em uma publicação na rede Truth Social. “Uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. [...] Descobriremos esta noite, em um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã!”, escreveu.

Trump estabeleceu como limite as 20h desta terça-feira no horário do leste dos Estados Unidos (21h em Brasília e 3h30 de quarta-feira em Teerã). Caso não haja acordo, o presidente ameaça bombardear alvos estratégicos iranianos e já chegou a falar em “inferno” contra o país.

Donald Trump

Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump durante pronunciamento por Divulgação
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Divulgação
Donald Trump por Jonah Elkowitz/Shutterstock.com
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Reprodução/Instagram
Donald Trump por Reprodução/Globo News
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Trump deixou o palco escoltado por seguranças após atentado por Reprodução
Jair Bolsonaro e Donald Trump por Reprodução
Donald Trump e Gianni Infantino, presidente da Fifa por Divulgação
Donald Trump ao lado do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu por Joyce N. Boghosian
Zelensky e Trump na Casa Branca por Reprodução
Elon Musk com o filho X ao lado de Trump por Reprodução
Trump e Bolsonaro por Alan Santos/PR
Encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump em 2019 por Alan Santos/PR
1 de 23
Donald Trump por Shutterstock

Apesar da firmeza do ultimato, o republicano já havia definido prazos semelhantes nas últimas semanas e posteriormente os adiou, o que gerou questionamentos sobre a efetividade das ameaças. Além disso, especialistas apontam que ataques contra infraestrutura civil podem configurar crime de guerra.

Relembre as ameaças feitas por Trump

O prazo mais recente foi reforçado no domingo (5), quando Trump publicou nova mensagem com linguagem agressiva reiterando a exigência de que Teerã reabra o Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o comércio global de energia.

Na segunda-feira (6), o presidente voltou a subir o tom e afirmou que os Estados Unidos têm condições de destruir todas as pontes e usinas de energia do país até a meia-noite desta terça-feira. “Quero dizer, demolição completa até meia-noite”, declarou.

Além dessas estruturas, Trump também mencionou possíveis ataques contra poços de petróleo e usinas de dessalinização.

Resposta do Irã

Autoridades iranianas reagiram publicamente às ameaças com críticas. Um comandante militar classificou as declarações de Trump como “infundadas” e “delirantes”.

“Se os ataques contra alvos não civis se repetirem, nossa resposta retaliatória será muito mais enérgica e em uma escala muito maior”, afirmou Ebrahim Zolfaqari, porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya.

Também na segunda-feira (6), um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano pediu que a população dos Estados Unidos responsabilize o próprio governo pelo que descreveu como uma “guerra injusta e agressiva”.

Como estão as negociações

Apesar da escalada de tensão, Trump afirmou na segunda-feira (6) que o Irã segue como um “participante ativo e disposto” nas conversas para encerrar o conflito e disse que as negociações indiretas “estão indo bem”.

Segundo informações divulgadas anteriormente pela CNN, Paquistão, Egito e Turquia atuam como mediadores entre os dois países. No entanto, as negociações indiretas foram interrompidas na semana passada e a possibilidade de uma reunião presencial perdeu força.

Uma proposta emergencial de cessar-fogo de 45 dias, acompanhada da reabertura do Estreito de Ormuz, também não avançou. Trump classificou o plano como um “passo significativo”, mas afirmou que “não é suficiente” e acrescentou que apenas ele pode decidir sobre uma trégua.

O Irã rejeitou a proposta e argumentou que uma pausa temporária permitiria que os adversários se reorganizassem para prolongar o conflito.

De acordo com a mídia estatal iraniana, Teerã apresentou uma resposta com dez pontos defendendo o encerramento definitivo da guerra “de acordo com as considerações do Irã”.

Tags:

Donald Trump

Mais recentes

Imagem - Quer morar na Europa? País 'mais feliz do mundo' abre 140 mil vagas para estrangeiros

Quer morar na Europa? País 'mais feliz do mundo' abre 140 mil vagas para estrangeiros
Imagem - Astronautas da Artemis II perdem contato com a Terra; entenda

Astronautas da Artemis II perdem contato com a Terra; entenda
Imagem - Pílula emagrecedora da mesma fabricante do Mounjaro começa a ser vendida nesta segunda (6)

Pílula emagrecedora da mesma fabricante do Mounjaro começa a ser vendida nesta segunda (6)