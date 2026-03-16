ECONOMIA

Isenção de IR e escala 6X1: a estratégia de Lula para reconectar governo e base popular

Com isenção histórica do IR e pressão pelo fim da escala 6x1, governo federal joga suas fichas no bem-estar social para garantir fôlego eleitoral

Matheus Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 06:17

Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O governo federal entrou em 2026 com uma estratégia de "mão dupla": desonerar o salário e o ele chama de humanizar a jornada de trabalho. A sanção da nova tabela do Imposto de Renda cumpre uma promessa simbólica de campanha, isentando quem ganha até R$ 5 mil e promovendo uma redistribuição de renda que promete injetar bilhões no consumo das famílias.

Fim da escala 6X1 e isenção de IR 1 de 9

Taxar o topo para desonerar a base

O conceito de "taxar o andar de cima" saiu do discurso e virou lei. A proposta estabelece uma alíquota mínima para rendas anuais acima de R$ 600 mil (R$ 50 mil por mês), garantindo recursos para compensar a isenção da classe média de renda mais baixa. A ideia é que esse dinheiro adicional não vire poupança, mas se transforme em consumo no comércio local, fazendo a roda da economia girar mais rápido em regiões onde o setor de serviços é o principal motor do emprego.



O novo horizonte do trabalho