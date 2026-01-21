JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1 deve ser votado neste semestre, afirma ministro

Proposta está em análise no Congresso

Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:03

Ministro deu entrevista ao vivo na manhã desta quarta (21) Crédito: Captura de tela

O fim da escala de trabalho 6x1 deve ser votado ainda neste semestre no Congresso, segundo o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos.

“O direito do trabalhador é tema inegociável para o presidente Lula. O empresário vai resistir, lógico; ele quer, se possível, até 7x0, mas vamos levar até o final, e está avançando muito bem o diálogo com setores”, disse em entrevista ao Bom Dia, Ministro, na manhã desta quarta-feira (21).

A proposta defendida pelo governo é a seguinte: máximo de 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário. Atualmente, o máximo permitido pela legislação é de 44 horas. O projeto é desenhado para todos os setores do Brasil.