Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim da escala 6x1 deve ser votado neste semestre, afirma ministro

Proposta está em análise no Congresso

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:03

Ministro deu entrevista ao vivo na manhã desta quarta (21)
Ministro deu entrevista ao vivo na manhã desta quarta (21) Crédito: Captura de tela

O fim da escala de trabalho 6x1 deve ser votado ainda neste semestre no Congresso, segundo o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos.

“O direito do trabalhador é tema inegociável para o presidente Lula. O empresário vai resistir, lógico; ele quer, se possível, até 7x0, mas vamos levar até o final, e está avançando muito bem o diálogo com setores”, disse em entrevista ao Bom Dia, Ministro, na manhã desta quarta-feira (21).

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026

1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik
2- Técnico(a) de Enfermagem  Auxilia enfermeiros e médicos prestando cuidados básicos ao paciente, administrando medicamentos, registrando sinais vitais e dando suporte a procedimentos médicos em hospitais ou clínicas, como coleta de sangue.  por Agência Brasil
3- Planejador(a) Financeiro(a)  Ajuda pessoas a gerirem seu dinheiro criando estratégias de poupança, investimento e preparação para despesas futuras.   por Imagem: Moon Safari | Shutterstock
4- Consultor(a) de Assuntos Regulatórios  Orienta empresas sobre como atender aos requisitos legais e de conformidade para seus produtos e operações.  por Imagem: Okrasiuk | Shutterstock
5- Geofísico(a) Estuda as propriedades físicas da Terra para compreender processos naturais como terremotos, movimentação de águas subterrâneas e localização de recursos. por Imagem gerada por IA
6- Engenheiro(a) de Segurança de Processo  Analisa e implementa medidas para prevenir acidentes, lesões e danos ao meio ambiente em processos industriais, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança e os padrões da indústria.   por
7- Especialista em Gestão de Contas Apoia clientes respondendo dúvidas, resolvendo problemas e coordenando serviços para manter relacionamentos comerciais sólidos. por Shutterstock
8- Cientista Agrário(a)  Estuda plantas, animais e técnicas agrícolas para melhorar a produção de alimentos e o uso de recursos.  por Marcelo Braga Queiroz
9- Consultor(a) de Investimentos  Auxilia pessoas ou organizações a tomar decisões de investimento avaliando riscos e oportunidades nos mercados financeiros.   por Imagem: Lithiumphoto | Shutterstock
10- Engenheiro(a) de Confiabilidade  Analisa riscos de falhas em usinas e plantas industriais, acompanha manutenções preventivas e faz planos de ação para melhorias em processos.  por Sora Maia/CORREIO
11- Assistente de Dados Coleta, organiza, limpa e atualiza bases de dados para que possam ser usadas facilmente em análises, relatórios e tomada de decisão. por Shutterstock
12- Técnico(a) em Microbiologia  Realiza testes laboratoriais para identificar e estudar microrganismos que afetam saúde, alimentos ou meio ambiente.  por Divulgação
13- Assistente de Pesquisa Clínica  Auxilia na condução de estudos clínicos coordenando participantes, coletando dados e dando suporte aos procedimentos de pesquisa.   por Imagem: fizkes | Shutterstock
14- Gerente de Relações Corporativas  Constrói e mantém relacionamentos entre a empresa e seus parceiros, investidores ou grupos da comunidade.   por
15- Gerente de Novos Negócios Identifica potenciais clientes ou mercados e coordena esforços para conquistar novas oportunidades de vendas.  por Shutterstock
16- Especialista em Manufatura  Supervisiona atividades de produção para garantir que os produtos sejam fabricados de forma correta, eficiente e segura.   por Reprodução
17- Analista de Auditoria  Revisa registros financeiros e processos internos para verificar precisão e conformidade com políticas ou regulamentações.  por Shutterstock
18- Chefe de Gestão de Cadeia de Suprimentos Supervisiona o fluxo de mercadorias e materiais dentro da empresa, coordenando compras, produção, armazenagem e entrega.  por Arisson Marinho/CORREIO
19- Gerente de Seleção  Conduz processos de recrutamento e planejamento de pessoal para atender demandas de equipe.    por Shutterstock
20- Gerente de Instalações  Gerencia a operação de escritórios cuidando de manutenção, segurança e serviços que mantêm os ambientes de trabalho funcionais.  por Reprodução | Freepik
21- Gerente de Planejamento Estratégico  Analisa o desempenho do negócio e as condições de mercado para ajudar a definir metas e prioridades organizacionais de longo prazo.  por Reprodução | Freepik
22- Analista de Energia  Analisa consumo e contratos de fornecimento de energia, identifica oportunidades de economia, propõe projetos para promover a eficiência energética e apoia a estratégia de redução de custos.   por Imagem: Golden Sikorka | Shutterstock
23- Gerente de Projetos de Marketing  Planeja, lidera e executa projetos de marketing do início ao fim, procurando garantir que as campanhas sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e alinhadas aos objetivos.   por Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock
24- Consultor(a) de Logística  Analisa armazenamento, transporte e gestão de mercadorias, recomendando melhorias de processos para reduzir atrasos, custos e garantir operações de entrega eficientes.  por Shutterstock
25- Analista de Orçamento  Acompanha e revisa o orçamento da empresa ou de áreas específicas dela, acompanhando gastos, analisando desvios, consolidando informações e orientando sobre o uso eficaz dos recursos.  por Imagem: fizkes | Shutterstock
1 de 25
1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik

A proposta defendida pelo governo é a seguinte: máximo de 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário. Atualmente, o máximo permitido pela legislação é de 44 horas. O projeto é desenhado para todos os setores do Brasil.

“O exemplo começa em casa: a Secretaria-Geral da Presidência da República acabou com a 6x1 no Palácio; todos os terceirizados reorganizaram a jornada para que não se faça 6x1. Queremos que isso se estenda pelo Brasil”, disse Boulos.

Tags:

Trabalho

Mais recentes

Imagem - CFM quer barrar registro de 13 mil formandos em Medicina reprovados em avaliação do MEC

CFM quer barrar registro de 13 mil formandos em Medicina reprovados em avaliação do MEC
Imagem - Clientes do Will Bank relatam falhas em cartões e PIX após liquidação do banco

Clientes do Will Bank relatam falhas em cartões e PIX após liquidação do banco
Imagem - Dívidas no Will Bank: clientes ainda precisam pagar após a liquidação?

Dívidas no Will Bank: clientes ainda precisam pagar após a liquidação?

MAIS LIDAS

Imagem - O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)
01

O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador
03

Norte-americano é morto a tiros após reagir a assalto em Salvador

Imagem - Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa
04

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa