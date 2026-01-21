Fim da escala 6x1 deve ser votado neste semestre, afirma ministro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:03
O fim da escala de trabalho 6x1 deve ser votado ainda neste semestre no Congresso, segundo o ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos.
“O direito do trabalhador é tema inegociável para o presidente Lula. O empresário vai resistir, lógico; ele quer, se possível, até 7x0, mas vamos levar até o final, e está avançando muito bem o diálogo com setores”, disse em entrevista ao Bom Dia, Ministro, na manhã desta quarta-feira (21).
A proposta defendida pelo governo é a seguinte: máximo de 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário. Atualmente, o máximo permitido pela legislação é de 44 horas. O projeto é desenhado para todos os setores do Brasil.
“O exemplo começa em casa: a Secretaria-Geral da Presidência da República acabou com a 6x1 no Palácio; todos os terceirizados reorganizaram a jornada para que não se faça 6x1. Queremos que isso se estenda pelo Brasil”, disse Boulos.