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Cena do crime indica que vereador matou esposa antes de ser encontrado morto com ela em casa

Professora apresentava sinais de violência, de acordo com a polícia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:27

Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa
Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná investiga as circunstâncias da morte do vereador Gilmar Frigo, de 45 anos, e da esposa dele, a professora Clarice Sartoro Frigo, de 47. O casal foi encontrado sem vida dentro da própria residência na manhã de domingo (15), na zona rural de Boa Vista da Aparecida, município com cerca de oito mil habitantes no oeste do Paraná. As informações são do g1.

De acordo com as primeiras informações da investigação, a principal linha de apuração é de que o parlamentar tenha matado a esposa e, em seguida, cometido suicídio. A suspeita surgiu após análise inicial da cena do crime feita por equipes da polícia e da perícia.

“Ao que tudo indica, pela cena, havia vestígios em um local diferente de onde ocorreu o suicídio. Pela forma como estavam as vestes e pelos sinais de violência na vítima feminina, tudo corrobora para uma situação de feminicídio. A vítima teria sido colocada naquele local e o autor cometeu o suicídio próximo”, disse o tenente Rhuan Marcos.

Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa

Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução
Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução
Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução
Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução
Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução
Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução
Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução
Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução
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Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução
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Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa por Reprodução

A Polícia Civil destacou, entretanto, que a hipótese será "devidamente investigada no curso do procedimento policial". No local, equipes da corporação e da perícia criminal realizaram os primeiros levantamentos e recolheram elementos que devem ajudar a esclarecer o caso. Um inquérito foi instaurado para apurar todas as circunstâncias das mortes.

Clarice era servidora pública e atuava como professora no Colégio Estadual do Campo Alto Alegre do Iguaçu. Em nota, a instituição lamentou a morte da educadora. "Clarice marcou nossa comunidade escolar com sua dedicação, carinho e compromisso, deixando lembranças que permanecerão na memória de todos que conviveram com ela. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, pedindo que Deus conforte seus corações", diz o comunicado.

O corpo da professora está sendo velado nesta segunda-feira (16) na capela mortuária de Boa Vista da Aparecida. O sepultamento está previsto para as 17h, no município de Ampére, no sudoeste do estado. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o velório de Gilmar Frigo.

Ele havia sido eleito vereador para o mandato entre 2025 e 2028. Antes de ingressar na política, trabalhava como motorista de ônibus. A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida decretou luto oficial de três dias e suspendeu o expediente nas repartições públicas municipais nesta segunda-feira (16), exceto nos serviços essenciais.

"Neste momento de dor e consternação, o Município manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a toda a comunidade boavistense. [...] As circunstâncias dos fatos ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, motivo pelo qual o Município aguardará as informações oficiais para eventuais manifestações adicionais", afirmou a prefeitura.

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