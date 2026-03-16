CRIME

Motorista desce de carro e espanca casal de idosos após alerta sobre contramão no trânsito

Jovem de 18 anos desceu do carro e agrediu casal durante briga de trânsito

Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:03

Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Goiás investiga as circunstâncias de uma briga de trânsito que terminou com um idoso gravemente ferido na cidade de Anápolis, na região central de Goiás. O caso ocorreu no último dia 6, no bairro Parque Residencial das Flores, e foi registrado por câmeras de segurança da região, de acordo com inofrmações da TV Anhanguera.



A confusão começou quando o idoso tentou alertar um motorista de que ele estava entrando em uma rua na contramão. Neste momento, o passageiro do veículo — um jovem de 18 anos, apontado como filho do condutor — desceu do carro e passou a agredir o homem com socos e chutes.

Durante a agressão, o idoso sofreu fratura na mandíbula e deslocamento de retina, ficando com ferimentos considerados graves. A esposa da vítima tentou intervir para interromper o ataque, mas também acabou sendo atingida durante a confusão.

Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta 1 de 5

Segundo a polícia, o agressor e o pai dele deixaram o local após as agressões. Ambos foram posteriormente identificados e já prestaram depoimento à autoridade policial responsável pela investigação.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que um inquérito foi instaurado para apurar todos os detalhes do caso. As vítimas passaram por exames de corpo de delito e seguem sendo acompanhadas.