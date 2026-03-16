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Motorista desce de carro e espanca casal de idosos após alerta sobre contramão no trânsito

Jovem de 18 anos desceu do carro e agrediu casal durante briga de trânsito

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:03

Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta
Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Goiás investiga as circunstâncias de uma briga de trânsito que terminou com um idoso gravemente ferido na cidade de Anápolis, na região central de Goiás. O caso ocorreu no último dia 6, no bairro Parque Residencial das Flores, e foi registrado por câmeras de segurança da região, de acordo com inofrmações da TV Anhanguera.

A confusão começou quando o idoso tentou alertar um motorista de que ele estava entrando em uma rua na contramão. Neste momento, o passageiro do veículo — um jovem de 18 anos, apontado como filho do condutor — desceu do carro e passou a agredir o homem com socos e chutes.

Durante a agressão, o idoso sofreu fratura na mandíbula e deslocamento de retina, ficando com ferimentos considerados graves. A esposa da vítima tentou intervir para interromper o ataque, mas também acabou sendo atingida durante a confusão.

Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta

Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta por Reprodução
Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta por Reprodução
Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta por Reprodução
Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta por Reprodução
Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta por Reprodução
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Casal de idosos foi espancado por motoristas após alerta por Reprodução

Segundo a polícia, o agressor e o pai dele deixaram o local após as agressões. Ambos foram posteriormente identificados e já prestaram depoimento à autoridade policial responsável pela investigação.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que um inquérito foi instaurado para apurar todos os detalhes do caso. As vítimas passaram por exames de corpo de delito e seguem sendo acompanhadas.

As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso de Anápolis, que trabalha para esclarecer as circunstâncias da agressão e definir as responsabilidades criminais dos envolvidos.

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