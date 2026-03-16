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Médica morre após ter carro atingido em troca de tiros durante perseguição policial

Vítima foi encontrada já sem vida pelos policiais dentro do Corolla Cross que ela conduzia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:08

Médica morre após ter carro atingido em troca de tiros durante perseguição policial
Médica morre após ter carro atingido em troca de tiros durante perseguição policial Crédito: Reprodução

A médica Andrea Marins Dias, 61 anos, morreu após ser baleada em uma troca de tiros durante uma perseguição de uma viatura da Polícia Militar contra criminosos em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na noite de domingo (15). O caso aconteceu na rua Palatinado, quando PMs do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Rocha Miranda) perseguiam criminosos suspeitos de praticar assaltos na região, após denúncia de que bandidos usando um Corolla Cross estavam praticando roubos na região. As informações são do G1 RJ.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada

A corporação informou que recebeu uma denúncia de que bandidos estariam utilizando um veículo branco para cometer os roubos. Nas esquinas entre as ruas Cupertino e Araruna, os policiais viram o suposto Corolla suspeito, um Jeep e uma moto. Os três veículos deixaram o local, dando início a uma perseguição.

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução
Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução
Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução
Médica morre após ter carro atingido em troca de tiros durante perseguição policial por Reprodução
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Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução

Segundo a PM, tiros foram disparados contra os policiais, que revidaram. O Corolla circulou por diversas vias até parar na rua Palatinado. Quando os agentes abriram as portas, encontraram Andrea Marins Dias morta no banco do motorista, com uma perfuração causada por um dos disparos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios.

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