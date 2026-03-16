TRAGÉDIA

Médica morre após ter carro atingido em troca de tiros durante perseguição policial

Vítima foi encontrada já sem vida pelos policiais dentro do Corolla Cross que ela conduzia

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:08

Médica morre após ter carro atingido em troca de tiros durante perseguição policial Crédito: Reprodução

A médica Andrea Marins Dias, 61 anos, morreu após ser baleada em uma troca de tiros durante uma perseguição de uma viatura da Polícia Militar contra criminosos em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na noite de domingo (15). O caso aconteceu na rua Palatinado, quando PMs do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Rocha Miranda) perseguiam criminosos suspeitos de praticar assaltos na região, após denúncia de que bandidos usando um Corolla Cross estavam praticando roubos na região. As informações são do G1 RJ.

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A corporação informou que recebeu uma denúncia de que bandidos estariam utilizando um veículo branco para cometer os roubos. Nas esquinas entre as ruas Cupertino e Araruna, os policiais viram o suposto Corolla suspeito, um Jeep e uma moto. Os três veículos deixaram o local, dando início a uma perseguição.

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