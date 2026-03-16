TRAGÉDIA

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada

De acordo com a PM, policiais que faziam parte da equipe envolvida na perseguição portava câmeras corporais

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:04

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada Crédito: Reprodução

A médica Andrea Marins Dias, 61 anos, que morreu após ser baleada em uma troca de tiros durante uma perseguição policial, voltava de uma visita aos pais, quando cruzou com a viatura da Polícia Militar que buscava por criminosos em em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desse domingo (15). As informações são do Portal Extra.

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De acordo com o relato dos policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Rocha Miranda), a equipe fazia um patrulhamento de rotina quando foi informada por um pedestre de que ocupantes de um Corolla Cross faziam assaltos na região. Os PMs então passaram a fazer buscas pelo carro suspeito.

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Se depararam com um Jeep Commander, um Corolla Cross e uma motocicleta no cruzamento das ruas Araruna e Cupertino. A versão dos agentes é de que os veículos teriam fugido com a chegada da viatura. De acordo com os PMs, eles deram uma ordem de parada e os ocupantes dos veículos, então, atiraram contra eles. Segundo os policiais, houve confronto.

O Corolla Cross seguiu pelas ruas Eufrásio Corrêa, Columbia, Goiás, Cupertino, Mendes e, na Rua Palatinado, parou. Ao verificarem o carro, os PMs encontraram Andrea caída no banco do motorista, já morta. O automóvel passou por uma perícia. De acordo com a PM, os policiais que faziam parte da equipe envolvida na perseguição portava câmeras corporais.