Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada

De acordo com a PM, policiais que faziam parte da equipe envolvida na perseguição portava câmeras corporais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:04

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada
Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada Crédito: Reprodução

A médica Andrea Marins Dias, 61 anos, que morreu após ser baleada em uma troca de tiros durante uma perseguição policial, voltava de uma visita aos pais, quando cruzou com a viatura da Polícia Militar que buscava por criminosos em em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desse domingo (15). As informações são do Portal Extra.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Médica morre após ter carro atingido em troca de tiros durante perseguição policial

De acordo com o relato dos policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Rocha Miranda), a equipe fazia um patrulhamento de rotina quando foi informada por um pedestre de que ocupantes de um Corolla Cross faziam assaltos na região. Os PMs então passaram a fazer buscas pelo carro suspeito.

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada

Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução
Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução
Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução
Médica morre após ter carro atingido em troca de tiros durante perseguição policial por Reprodução
1 de 4
Médica morta em perseguição policial voltava de visita aos pais quando foi baleada por Reprodução

Se depararam com um Jeep Commander, um Corolla Cross e uma motocicleta no cruzamento das ruas Araruna e Cupertino. A versão dos agentes é de que os veículos teriam fugido com a chegada da viatura. De acordo com os PMs, eles deram uma ordem de parada e os ocupantes dos veículos, então, atiraram contra eles. Segundo os policiais, houve confronto.

O Corolla Cross seguiu pelas ruas Eufrásio Corrêa, Columbia, Goiás, Cupertino, Mendes e, na Rua Palatinado, parou. Ao verificarem o carro, os PMs encontraram Andrea caída no banco do motorista, já morta. O automóvel passou por uma perícia. De acordo com a PM, os policiais que faziam parte da equipe envolvida na perseguição portava câmeras corporais.

 "Os dispositivos e as armas utilizadas pelos agentes estão à disposição do procedimento investigativo pela Polícia Civil", diz a nota da corporação. As investigações estão sob o comando da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "diligências estão em andamento para apurar os fatos".

Mais recentes

Imagem - Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco

Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco
Imagem - Novo ataque a cão comunitário: mulher atira óleo quente contra animal que estava deitado na calçada; veja

Novo ataque a cão comunitário: mulher atira óleo quente contra animal que estava deitado na calçada; veja
Imagem - Infestação de baratas: fábrica de pães é fechada e deve ser multada em R$ 24 mil

Infestação de baratas: fábrica de pães é fechada e deve ser multada em R$ 24 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026