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Tenente-coronel diz que encontrou esposa morta após pedir separação: 'Me empurrou para fora do quarto'

Geraldo Neto falou pela primeira vez sobre caso que passou a ser investigado como feminicídio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:59

Gisele Alves Santana
Gisele Alves Santana Crédito: Reprodução

O tenente-coronel Geraldo Neto, 53 anos, que passou a ser investigado pela morte de Gisele Santana, 32, sua esposa, negou ter cometido o crime de feminicídio contra ela e reforçou o seu relato de que a soldado teria cometido suicídio. Ao Domingo Espetacular, da TV Record, o tenente-coronel afirmou que ouviu um disparo e encontrou a esposa morta logo após ele pedir a separação, o que já teria feito antes.

"Eu entrei no quarto, dei bom dia e falei 'olha, amor, eu acho que é melhor a gente se separar mesmo'. Ela se levantou da cama e me empurrou para fora do quarto com muita força. Eu saí e entrei no banho. [...] Aí, quando eu estava no banho, ouvi um barulho. Abri o box, abri a porta e a vi caída no chão”, contou em entrevista. O suspeito afirmou ainda que deixou o apartamento aberto para ter ‘transparência’ do que houve.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça

Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
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Gisele Alves Santana por Reprodução

Desde o início do caso, a família acusa Geraldo de manter uma relação abusiva com Gisele e chegou a divulgar prints que revelaram que ele tinha acesso às mensagens da esposa. Para o oficial, a família tenta construir uma narrativa e ‘achar um culpado’. Ele, inclusive, argumenta que, dentro da relação, não havia brigas e que tentou se separar de Gisele anteriormente, mas não conseguiu porque ela não quis.

"Nunca teve briga. Usar 'briga' é um termo errado. Havia discussão. Briga sugere agressão. E nunca houve agressão. Havia discussões por ciúmes. [...] Eu falei para ela que a gente precisava terminar o relacionamento. Eu agendei o divórcio por três vezes (setembro, outubro e novembro). Por três vezes ela não foi. Ela não queria se separar", completou.

O caso

Gisele Alves Santana foi encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde vivia com o marido, que afirmou às autoridades que ela teria cometido suicídio. A versão, no entanto, foi contestada pela família e por laudos que apontam lesões e desmaio de Gisele antes do disparo que a atingiu na cabeça ter sido deflagrado.

O laudo também descreve que as marcas encontradas no corpo da policial eram "contundentes" e provocadas "por meio de pressão digital e escoriação compatível com arranhões característicos de marcas de unhas".

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução
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Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução

O caso deixou de ser tratado como suicídio e passou a ser investigado como morte suspeita pela Polícia Civil. De acordo com os peritos responsáveis pelo exame, há indícios de que a policial pode ter desmaiado antes de ser atingida pelo disparo na cabeça.

Imagens de câmeras de segurança do prédio registraram o momento em que três policiais militares entram e deixam o apartamento onde Gisele foi encontrada morta. Segundo depoimento de uma testemunha à Polícia Civil, os agentes teriam ido ao imóvel para realizar uma limpeza cerca de dez horas após a ocorrência.

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Tags:

Investigação Gisele Alves Santana Mulher de Tenente-coronel Geraldo Neto

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