DINHEIRO

Tele Sena de Páscoa terá mais de R$ 4 milhões em prêmios; veja como participar

Campanha inclui prêmios de até R$ 1 milhão

Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:03

Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

A Tele Sena de Páscoa vai distribuir mais de R$ 4 milhões em prêmios na edição de 2026. A campanha começou no domingo (15) e também oferece chances de concorrer ao quadro Painel do “X”, exibido no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, no SBT.

Entre os principais prêmios está a modalidade Mais Pontos, que paga R$ 1 milhão ao vencedor. Já no Menos Pontos, o prêmio é de R$ 500 mil. Em caso de empate, o valor é dividido entre os ganhadores.

A Tele Sena também conta com o Ganhe Já, com nove campos de premiação instantânea. Quem encontrar três valores iguais pode ganhar até R$ 100 mil.

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia? 1 de 6

Na modalidade Número da Sorte, serão distribuídos 800 prêmios de R$ 500 por domingo, ao longo de cinco semanas de campanha, totalizando 4 mil prêmios.

Além da possibilidade de ganhar nos sorteios, o titular pode resgatar 50% do valor pago pelo título após 12 meses, corrigido. O produto é da Liderança Capitalização, empresa do Grupo Silvio Santos, e a campanha deste ano é estrelada pelo apresentador César Filho, com o mote “Prêmios Tamanho Família”.

Onde comprar

A Tele Sena de Páscoa pode ser adquirida por R$ 16 na versão digital, pelo site oficial ou aplicativo, disponível nas lojas Google Play e App Store. A versão física também está à venda em casas lotéricas, agências dos Correios e pontos credenciados.