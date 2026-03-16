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Tele Sena de Páscoa terá mais de R$ 4 milhões em prêmios; veja como participar

Campanha inclui prêmios de até R$ 1 milhão

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:03

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

A Tele Sena de Páscoa vai distribuir mais de R$ 4 milhões em prêmios na edição de 2026. A campanha começou no domingo (15) e também oferece chances de concorrer ao quadro Painel do “X”, exibido no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, no SBT.

Entre os principais prêmios está a modalidade Mais Pontos, que paga R$ 1 milhão ao vencedor. Já no Menos Pontos, o prêmio é de R$ 500 mil. Em caso de empate, o valor é dividido entre os ganhadores.

A Tele Sena também conta com o Ganhe Já, com nove campos de premiação instantânea. Quem encontrar três valores iguais pode ganhar até R$ 100 mil.

Quais apostas mais ganharam dinheiro na Mega da Virada na Bahia?

Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução
Eunápolis | Bolão | 24 cotas | R$ 71.588,40 por Joédson Alves/Agência Brasil
Salvador | Bolão | 30 cotas | R$ 59.657,10 por Reprodução
Feira de Santana | Bolão | 37 cotas | R$ 59.656,95 por Agência Brasil
Camamu | Bolão | 10 cotas | R$ 47.725,60 por Agência Brasil
Camaçari | Bolão | 95 cotas | R$ 47.725,15 por Agência Brasil/Antônio Cruz
1 de 6
Boninal | Bolão | 100 cotas | R$ 95.451,00 por Reprodução

Na modalidade Número da Sorte, serão distribuídos 800 prêmios de R$ 500 por domingo, ao longo de cinco semanas de campanha, totalizando 4 mil prêmios.

Além da possibilidade de ganhar nos sorteios, o titular pode resgatar 50% do valor pago pelo título após 12 meses, corrigido. O produto é da Liderança Capitalização, empresa do Grupo Silvio Santos, e a campanha deste ano é estrelada pelo apresentador César Filho, com o mote “Prêmios Tamanho Família”.

Onde comprar

A Tele Sena de Páscoa pode ser adquirida por R$ 16 na versão digital, pelo site oficial ou aplicativo, disponível nas lojas Google Play e App Store. A versão física também está à venda em casas lotéricas, agências dos Correios e pontos credenciados.

A comercialização ocorre até 19 de abril, com sorteios principais realizados aos domingos, nos dias 22 e 29 de março e 5, 12 e 19 de abril. Os resultados podem ser acompanhados no site oficial da Tele Sena e na programação do SBT.

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