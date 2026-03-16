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Duas apostas faturam mais de R$ 1 milhão na Lotofácil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (14), em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 06:47

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3636 da Lotofácil e levaram R$ 1.017.582,91 cada. O sorteio foi realizado na noite de sábado (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As duas apostas vencedoras foram registradas na mesma unidade lotérica, a Lotérica Jade, em Brasília. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias no país, os bilhetes foram apostas simples, com 15 números, feitas em canal físico.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24 e 25.

Na faixa de 14 acertos, 161 apostas foram premiadas e cada uma receberá R$ 2.650,48. Já 7.149 apostas acertaram 13 números e ganharam R$ 35 cada. Outras 92.122 apostas fizeram 12 acertos e receberão R$ 14, enquanto 545.985 bilhetes tiveram 11 acertos e faturaram R$ 7.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.953.049.

O próximo sorteio da Lotofácil está marcado para esta segunda-feira (16) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Tags:

Lotofacil

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