Duas apostas faturam mais de R$ 1 milhão na Lotofácil; veja resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 16 de março de 2026 às 06:47
Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3636 da Lotofácil e levaram R$ 1.017.582,91 cada. O sorteio foi realizado na noite de sábado (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As duas apostas vencedoras foram registradas na mesma unidade lotérica, a Lotérica Jade, em Brasília. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias no país, os bilhetes foram apostas simples, com 15 números, feitas em canal físico.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24 e 25.
Na faixa de 14 acertos, 161 apostas foram premiadas e cada uma receberá R$ 2.650,48. Já 7.149 apostas acertaram 13 números e ganharam R$ 35 cada. Outras 92.122 apostas fizeram 12 acertos e receberão R$ 14, enquanto 545.985 bilhetes tiveram 11 acertos e faturaram R$ 7.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.953.049.
O próximo sorteio da Lotofácil está marcado para esta segunda-feira (16) e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.