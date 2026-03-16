LOTERIA

Duas apostas faturam mais de R$ 1 milhão na Lotofácil; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (14), em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 06:47

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Duas apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3636 da Lotofácil e levaram R$ 1.017.582,91 cada. O sorteio foi realizado na noite de sábado (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As duas apostas vencedoras foram registradas na mesma unidade lotérica, a Lotérica Jade, em Brasília. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias no país, os bilhetes foram apostas simples, com 15 números, feitas em canal físico.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24 e 25.

Na faixa de 14 acertos, 161 apostas foram premiadas e cada uma receberá R$ 2.650,48. Já 7.149 apostas acertaram 13 números e ganharam R$ 35 cada. Outras 92.122 apostas fizeram 12 acertos e receberão R$ 14, enquanto 545.985 bilhetes tiveram 11 acertos e faturaram R$ 7.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 22.953.049.