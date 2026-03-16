DINHEIRO

Governo libera novo pagamento do abono salarial PIS/Pasep nesta segunda (16)

Benefício será liberado para trabalhadores nascidos em fevereiro

Esther Morais

Publicado em 16 de março de 2026 às 08:47

PIS/PASEP Crédito: Foto: Reprodução

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) inicia, nesta segunda-feira (16), o pagamento do segundo lote do abono salarial PIS/Pasep 2026, destinado a trabalhadores nascidos em fevereiro. Ao todo, 2.021.972 beneficiários receberão o pagamento, com liberação de cerca de R$ 2,5 bilhões.

Do total de trabalhadores contemplados, 1.818.005 são da iniciativa privada, com direito ao PIS, pago pela Caixa Econômica Federal. Outros 203.967 são servidores públicos, que recebem o PASEP por meio do Banco do Brasil.

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Neste calendário, o valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.162, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base 2024.

O governo federal também antecipou o pagamento do abono salarial para trabalhadores de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, municípios afetados pelas chuvas em Minas Gerais.

Ao todo, 96.077 trabalhadores dessas cidades receberão o benefício nesta segunda-feira, com liberação de R$ 122,3 milhões. Desse total, 76.240 são de Juiz de Fora, 2.404 de Matias Barbosa e 17.433 de Ubá.

A antecipação também vale para trabalhadores nascidos entre março e dezembro que têm vínculo empregatício com empregadores domiciliados nesses municípios.

Quem tem direito

Tem direito ao abono salarial o trabalhador que:

esteja cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

tenha recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024;

tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base;

tenha os dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.

Como será feito o pagamento

No caso do PIS, pago pela Caixa, o valor será depositado preferencialmente em conta corrente, poupança ou conta digital do banco. Também poderá ser creditado no aplicativo CAIXA Tem, em conta poupança social digital aberta automaticamente.

Para quem não é correntista, o saque poderá ser feito em agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Já o PASEP, pago pelo Banco do Brasil, será depositado prioritariamente em conta bancária, podendo também ser transferido via TED ou PIX, ou retirado presencialmente nas agências.

O calendário do abono salarial referente ao ano-base 2024 começou em 16 de fevereiro de 2026. Os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026.

Valores por estado

Entre os estados que mais receberão recursos neste lote estão:

São Paulo: R$ 615,7 milhões

Minas Gerais: R$ 397,7 milhões

Rio de Janeiro: R$ 216,9 milhões

Paraná: R$ 154,6 milhões