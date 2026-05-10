SAÚDE

Minas Gerais confirma primeira morte por hantavírus no Brasil em 2026

Casos confirmados no país não tem relação com os do cruzeiro monitorado pela OMS, segundo o Ministério da Saúde

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 18:15

O hantavírus é transmitido principalmente pelo contato com fezes, urina ou saliva de roedores infectados Crédito: Imagem: sabza | Shutterstock

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou a primeira morte por hantavírus no Brasil em 2026. O paciente, um homem de 46 anos, apresentava histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura. O caso foi registrado na cidade de Carmo do Paranaíba.

A morte ocorreu em fevereiro deste ano, e a infecção por hantavírus foi confirmada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). As autoridades afirmam que este é um caso isolado, sem relação com outros registros da doença.

O hantavírus é transmitido principalmente pelo contato com fezes, urina ou saliva de roedores infectados. Em humanos, a doença pode causar dificuldade para respirar, respiração acelerada, aceleração dos batimentos cardíacos, tosse seca e pressão baixa. Atualmente, não existem vacinas ou tratamentos específicos contra o vírus.

Nos últimos dias, um surto da doença foi registrado a bordo do navio polar MV Hondius. A embarcação, operada pela Oceanwide Expeditions, estava retida em Cabo Verde, na África, e seguiu para as Ilhas Canárias.

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Ao menos três mortes foram confirmadas entre passageiros do cruzeiro, que partiu de Ushuaia em 1º de abril com 149 pessoas de 23 nacionalidades a bordo. Outros seguem hospitalizados em estado grave, enquanto equipes internacionais tentam identificar onde ocorreu a infecção.

De acordo com o Ministério da Saúde, casos confirmados de hantavírus no país não têm qualquer relação com a situação internacional atualmente monitorada pela Organização Mundial da Saúde. No ano passado, o Brasil registrou 35 casos da doença. Em 2026, até o momento, sete casos foram confirmados.

