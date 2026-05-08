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Paraná confirma dois casos de hantavírus, doença que causou surto em navio e é monitorada pela OMS

Doença pode se manifestar como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH) em humanos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16:42

Embarcação MV Hondius tem capacidade para cerca de 170 passageiros
Surto de vírus é investigado pela OMS Crédito: Divulgação/Oceanwide Expeditions

O Paraná confirmou dois casos de hantavírus, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Os pacientes são moradores das cidades de Pérola d'Oeste e Ponta Grossa. Ainda segundo a pasta, outros 11 casos continuam em investigação e 21 foram descartados. O hantavírus é transmitido principalmente pelo contato com fezes, urina ou saliva de roedores infectados.

Nos últimos dias, um surto da doença foi registrado a bordo do navio polar MV Hondius. A embarcação, operada pela Oceanwide Expeditions, estava retida em Cabo Verde, na África, e segue agora para as Ilhas Canárias, um arquipélago espanhol, onde deve atracar nos próximos dias. 

Até o momento, três mortes foram confirmadas entre passageiros do cruzeiro, que partiu de Ushuaia em 1º de abril com 149 pessoas de 23 nacionalidades a bordo. Outros passageiros seguem hospitalizados em estado grave, enquanto equipes internacionais tentam identificar onde ocorreu a infecção.

Veja como é o cruzeiro de luxo que registrou mortes por vírus raro em alto-mar

O Hondius é o primeiro navio registrado na Classe Polar 6 do mundo, atendendo aos mais recentes e rigorosos padrões do Lloyd's Register para navios de cruzeiro reforçados para gelo por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius se apresenta como um navio de turismo mais flexível, avançado e inovador nas regiões polares por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Embarcação foi totalmente otimizada para viagens exploratórias que proporcionam o máximo contato direto com o Ártico e a Antártica por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Cruzeiro de luxo registra mortes por vírus raro em alto-mar por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Cabines amplas e com enormes janelas tornam a viagem ainda mais espetacular  por Divulgação/Oceanwide Expeditions
As expedições atraem viajantes independentes de todo o mundo, caracterizados por um forte interesse em explorar regiões remotas por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius oferece acomodações de alta qualidade para 170 passageiros em seis suítes grandiosas com varanda (27 metros quadrados), por Divulgação/Oceanwide Expeditions
A embarcação utiliza frota de botes infláveis de casco rígido, que garantem desembarques rápidos e seguros para os passageiros por Divulgação/Oceanwide Expeditions
São 70 tripulantes e funcionários (incluindo equipe de expedição e de hotel) à disposição dos passageiros por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Os passageiros em uma viagem típica têm entre 30 e 80 anos, com a maioria geralmente entre 45 e 65 anos por Divulgação/Oceanwide Expeditions
Um dos decks conta com um amplo salão de observação e uma sala de palestras separada por Divulgação/Oceanwide Expeditions
O Hondius utiliza iluminação LED, aquecimento a vapor, tintas e lubrificantes biodegradáveis e sistemas de gerenciamento de energia de última geração que mantêm o consumo de combustível e os níveis de CO2 no mínimo por Divulgação/Oceanwide Expeditions
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O Hondius é o primeiro navio registrado na Classe Polar 6 do mundo, atendendo aos mais recentes e rigorosos padrões do Lloyd's Register para navios de cruzeiro reforçados para gelo por Divulgação/Oceanwide Expeditions

De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, o paciente de Pérola d'Oeste é um homem de 34 anos e, o de Ponta Grossa, é uma mulher de 28. O Estado afirma que a doença está sob controle no Paraná e que a rede pública de saúde monitora continuamente os casos suspeitos.

Nesta sexta-feira (8), o jornal O Globo divulgou que o Ministério da Saúde identificou outros seis casos no país até 27 de abril. Foram dois casos em Minas Gerais; dois no Rio Grande do Sul; um em Santa Catarina e um sem unidade da federação identificada. Ao total, seriam oito confirmações da doença no país. O CORREIO entrou em contato com a pasta sobre os dados e aguarda retorno. 

A doença 

Segundo o Ministério da Saúde, a hantavirose é uma zoonose viral aguda, cuja infecção em humanos, no Brasil, se apresenta na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. Na fase inicial, a doença causa sintomas como febre, dor nas articulações, dor de cabeça e sintomas gastrointestinais.

Na fase cardiopulmonar, mais grave, os pacientes podem apresentar dificuldade para respirar, respiração acelerada, aceleração dos batimentos cardíacos, tosse seca e pressão baixa. Atualmente, não existem vacinas ou tratamentos específicos contra o vírus.

Por tratar-se de uma doença aguda e de rápida evolução, a hantavirose é de notificação compulsória imediata, devendo portanto, ser notificada em até 24h tanto para as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, quanto para o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS).

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