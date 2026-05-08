Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Profissionais aplicam água destilada no lugar de vacina contra gripe e são demitidas

Segundo a Prefeitura de Bambuí, as funcionárias confundiram os frascos durante a vacinação em domicílio de pacientes acamados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:45

Caso foi registrado em Minas Gerais
Caso foi registrado em Minas Gerais Crédito: TV Integração/Reprodução

Ao menos 42 pessoas receberam doses de água destilada no lugar da vacina contra a gripe na cidade de Bambuí, no centro-oeste de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela prefeitura, que informou não haver risco para os pacientes. Duas técnicas em enfermagem e uma responsável técnica foram demitidas após o ocorrido. 

A situação foi registrada na última segunda-feira (4), no bairro Açudes. Profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Padre Rafael de Paulo Lopes realizavam uma busca ativa para imunizar moradores com dificuldade de locomoção quando confundiram os frascos das substâncias. 

Em nota, o município afirmou que a água destilada não tem substâncias tóxicas prejudiciais ao organismo e é amplamente utilizada na área da saúde para diluição de medicamentos e vacinas. Segundo a prefeitura, os pacientes envolvidos estão sendo acompanhados por equipes de saúde e receberão a vacina correta em casa.

"A secretaria de Saúde também está reforçando os protocolos de conferência, armazenamento e aplicação de vacinas em toda a rede municipal de saúde. Sabemos da preocupação da população e compreendemos a gravidade do ocorrido. Por isso, estamos tratando a situação com total transparência, responsabilidade e rapidez", informou. 

Mais recentes

Imagem - Presidente do Congresso promulga lei que abre caminho para reduzir pena de Bolsonaro

Presidente do Congresso promulga lei que abre caminho para reduzir pena de Bolsonaro
Imagem - Tem detergente ou sabão Ypê em casa? Veja o que fazer após suspensão da Anvisa

Tem detergente ou sabão Ypê em casa? Veja o que fazer após suspensão da Anvisa
Imagem - Turista morre após comer caranguejo durante viagem a praia famosa do Nordeste

Turista morre após comer caranguejo durante viagem a praia famosa do Nordeste