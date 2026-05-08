BRASIL

Profissionais aplicam água destilada no lugar de vacina contra gripe e são demitidas

Segundo a Prefeitura de Bambuí, as funcionárias confundiram os frascos durante a vacinação em domicílio de pacientes acamados

Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 14:45

Caso foi registrado em Minas Gerais Crédito: TV Integração/Reprodução

Ao menos 42 pessoas receberam doses de água destilada no lugar da vacina contra a gripe na cidade de Bambuí, no centro-oeste de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela prefeitura, que informou não haver risco para os pacientes. Duas técnicas em enfermagem e uma responsável técnica foram demitidas após o ocorrido.

A situação foi registrada na última segunda-feira (4), no bairro Açudes. Profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Padre Rafael de Paulo Lopes realizavam uma busca ativa para imunizar moradores com dificuldade de locomoção quando confundiram os frascos das substâncias.

Em nota, o município afirmou que a água destilada não tem substâncias tóxicas prejudiciais ao organismo e é amplamente utilizada na área da saúde para diluição de medicamentos e vacinas. Segundo a prefeitura, os pacientes envolvidos estão sendo acompanhados por equipes de saúde e receberão a vacina correta em casa.