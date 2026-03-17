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Mutirão oferta mais de 100 vagas de emprego em Salvador

Evento também terá feira de saúde

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:48

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa)
Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

O Grau Educacional Plataforma, em Salvador, realiza, das 9h às 13h, a Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo, com empresas parceiras que oferecerão mais de 100 vagas para cadastro em processos seletivos em diversas áreas, além de atendimentos gratuitos voltados à saúde e orientação jurídica.

Para participar, basta comparecer à unidade no horário do evento. A organização pede que os interessados cheguem cedo, já que alguns serviços terão vagas limitadas. Quem deseja participar dos processos seletivos deve levar currículo impresso ou em formato digital.

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
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Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

Entre as instituições confirmadas na feira, estão Kadoo Brasil, Hemoba, Valverde Consultoria em RH, RH Líder, Atrativa RH, ISBET, Sicoob, Desenvolver RH, Tel Telemática, Bahia Estágios, Contax e Recriarh, entre outras.

Leia mais

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Além das oportunidades profissionais, o evento contará com um mutirão de saúde, com atendimentos gratuitos como aferição de pressão arterial, teste de glicemia. Estarão disponíveis, ainda, 150 exames de ultrassom, 60 consultas com urologista, 50 eletrocardiogramas, 50 consultas com clínico geral e 50 com ortopedista. A programação também inclui orientação jurídica gratuita e palestras voltadas para segmento da saúde e empregabilidade.

Tags:

Salvador Empregos

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