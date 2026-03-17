Mutirão oferta mais de 100 vagas de emprego em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 17 de março de 2026 às 11:48
O Grau Educacional Plataforma, em Salvador, realiza, das 9h às 13h, a Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo, com empresas parceiras que oferecerão mais de 100 vagas para cadastro em processos seletivos em diversas áreas, além de atendimentos gratuitos voltados à saúde e orientação jurídica.
Para participar, basta comparecer à unidade no horário do evento. A organização pede que os interessados cheguem cedo, já que alguns serviços terão vagas limitadas. Quem deseja participar dos processos seletivos deve levar currículo impresso ou em formato digital.
Dicas de como ir bem em uma entrevista
Entre as instituições confirmadas na feira, estão Kadoo Brasil, Hemoba, Valverde Consultoria em RH, RH Líder, Atrativa RH, ISBET, Sicoob, Desenvolver RH, Tel Telemática, Bahia Estágios, Contax e Recriarh, entre outras.
Além das oportunidades profissionais, o evento contará com um mutirão de saúde, com atendimentos gratuitos como aferição de pressão arterial, teste de glicemia. Estarão disponíveis, ainda, 150 exames de ultrassom, 60 consultas com urologista, 50 eletrocardiogramas, 50 consultas com clínico geral e 50 com ortopedista. A programação também inclui orientação jurídica gratuita e palestras voltadas para segmento da saúde e empregabilidade.