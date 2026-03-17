OPORTUNIDADE

Mutirão oferta mais de 100 vagas de emprego em Salvador

Evento também terá feira de saúde

Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:48

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

O Grau Educacional Plataforma, em Salvador, realiza, das 9h às 13h, a Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo, com empresas parceiras que oferecerão mais de 100 vagas para cadastro em processos seletivos em diversas áreas, além de atendimentos gratuitos voltados à saúde e orientação jurídica.

Para participar, basta comparecer à unidade no horário do evento. A organização pede que os interessados cheguem cedo, já que alguns serviços terão vagas limitadas. Quem deseja participar dos processos seletivos deve levar currículo impresso ou em formato digital.

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Entre as instituições confirmadas na feira, estão Kadoo Brasil, Hemoba, Valverde Consultoria em RH, RH Líder, Atrativa RH, ISBET, Sicoob, Desenvolver RH, Tel Telemática, Bahia Estágios, Contax e Recriarh, entre outras.