Exército abre inscrições de concurso público com 227 vagas para Salvador

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Millena Marques
Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:04
O Exército Brasileiro abriu inscrições para o concurso público de admissão aos cursos de formação da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, em Salvador. Serão 227 vagas ofertadas, com ingresso previsto para 2027.
As oportunidades são para candidatos de nível superior, de ambos os sexos. O prazo para inscrição segue aberto até o dia 12 de junho.
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Os critérios de idade variam de acordo com a especialidade escolhida e podem ser consultados nos editais específicos disponíveis no site da instituição.
O processo seletivo será dividido em quatro etapas: Exame Intelectual, com aplicação de provas em diversas cidades do país; Inspeção de Saúde; Exame de Aptidão Física; e Avaliação Psicológica.