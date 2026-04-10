EMPREGO

Exército abre inscrições de concurso público com 227 vagas para Salvador

Oportunidades são para candidatos de nível superior

Millena Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:04

Ingresso está previsto para 2027 Crédito: Exército

O Exército Brasileiro abriu inscrições para o concurso público de admissão aos cursos de formação da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, em Salvador. Serão 227 vagas ofertadas, com ingresso previsto para 2027.

As oportunidades são para candidatos de nível superior, de ambos os sexos. O prazo para inscrição segue aberto até o dia 12 de junho.

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Os critérios de idade variam de acordo com a especialidade escolhida e podem ser consultados nos editais específicos disponíveis no site da instituição.