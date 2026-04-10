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Exército abre inscrições de concurso público com 227 vagas para Salvador

Oportunidades são para candidatos de nível superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de abril de 2026 às 10:04

Quanto ganha um oficial do exército? Reajuste aumenta saldo para quase R$ 15mil
Ingresso está previsto para 2027 Crédito: Exército 

O Exército Brasileiro abriu inscrições para o concurso público de admissão aos cursos de formação da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, em Salvador. Serão 227 vagas ofertadas, com ingresso previsto para 2027.

As oportunidades são para candidatos de nível superior, de ambos os sexos. O prazo para inscrição segue aberto até o dia 12 de junho.

Médias: Quanto ganha um oficial do exército? Reajuste aumenta saldo para quase R$15mil; Saiba mais

Soldado (Não Engajado/Recruta) R$ 1.177,00 por Divulgação
Soldado (Engajado/Especializado) R$ 2.103,00 por Divulgação
Cadete (Último Ano) R$ 1.780,00 por Shutterstock
Aspirante a Oficial R$ 7.988,00 por Reprodução/Exército Brasileiro
Cabo (Engajado) R$ 2.869,00 por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Terceiro-Sargento R$ 4.177,00 por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Segundo-Sargento R$ 5.209,00 por Divulgação/6ªRM
Primeiro-Sargento R$ 5.988,00 por Web
Subtenente R$ 6.737,00 por Web
Segundo-Tenente R$ 8.179,00 por Web
Primeiro-Tenente R$ 9.004,00 por Web
Capitão R$ 9.976,00 por Web
Major R$ 12.108,00 por Web
Tenente-Coronel R$ 12.285,00 por Web
Coronel R$ 12.505,00 por Web
General de Brigada R$ 13.639,00 por Web
General de DivisãoR$ 14.100,00 por Web
General de Exército R$ 14.711,00 por Marcos Corrêa/PR
1 de 18
Soldado (Não Engajado/Recruta) R$ 1.177,00 por Divulgação

Os critérios de idade variam de acordo com a especialidade escolhida e podem ser consultados nos editais específicos disponíveis no site da instituição.

Leia mais

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O processo seletivo será dividido em quatro etapas: Exame Intelectual, com aplicação de provas em diversas cidades do país; Inspeção de Saúde; Exame de Aptidão Física; e Avaliação Psicológica.

Tags:

Salvador Concurso Concurso Público Exército

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