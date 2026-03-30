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DF abre 634 vagas de emprego com salários de até R$ 2,5 mil

Oportunidades em serviços, comércio e construção aceitam iniciantes e têm cadastro rápido pelo celular

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de março de 2026 às 18:48

Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa)
Carteira de Trabalho (imagem ilustrativa) Crédito: Shutterstock

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com a oferta de 634 novas oportunidades de trabalho em diversas regiões administrativas. O lote de vagas contempla desde funções técnicas especializadas até postos operacionais que dispensam experiência prévia, com remunerações que alcançam o patamar de R$ 2,5 mil.

A movimentação das agências reflete uma demanda concentrada em setores estratégicos do mercado brasiliense. O perfil das ocupações busca atender tanto profissionais qualificados quanto aqueles que tentam a primeira inserção no mercado formal, visando a estabilidade contratual ainda no primeiro semestre deste ano.

Perfil das vagas e setores em destaque

O novo lote de oportunidades no Distrito Federal apresenta alta capilaridade, com demanda concentrada nos setores de serviços, construção civil e comércio varejista. Embora as funções técnicas especializadas ofereçam os maiores salários da semana, o volume principal de contratações está voltado a postos de nível operacional.

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Para a maioria das vagas, a exigência escolar é o ensino médio, completo ou em curso, o que amplia o acesso a candidatos em início de carreira ou em busca de recolocação. O detalhamento do perfil de cada cargo está disponível nas agências regionais e na plataforma digital do Governo do Distrito Federal (GDF).

Canais de inscrição e requisitos

A agilidade no cadastro é determinante para o preenchimento das vagas, dado o caráter dinâmico do processo seletivo nas agências. Os interessados podem realizar a inscrição diretamente pelo aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 unidades físicas distribuídas pelas regiões administrativas do Distrito Federal.

Para participar da seleção, é necessário apresentar o CPF e o currículo atualizado. A documentação regularizada é o requisito básico para concorrer às centenas de oportunidades, que buscam fomentar a economia local e ampliar a renda das famílias brasilienses neste fechamento de trimestre.

Tags:

Trabalho Brasília Vagas de Emprego

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