DINHEIRO NA CONTA

Receita libera hoje maior lote da história do Imposto de Renda; veja se você está na lista

Mais de 8,7 milhões de contribuintes vão receber a restituição nesta sexta-feira (29)

Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:03

Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

A Receita Federal inicia nesta sexta-feira (29) o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. A data coincide com o último dia para envio da declaração e marca a liberação do maior lote já pago pelo Fisco.

Ao todo, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de R$ 16 bilhões. Além das restituições referentes ao exercício de 2026, o lote também inclui pagamentos residuais de anos anteriores.

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Do total liberado, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados aos contribuintes com prioridade legal. Estão nesse grupo idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física ou mental ou portadores de moléstia grave, profissionais do magistério e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

A consulta pode ser feita por meio do portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, ou pelo aplicativo oficial disponível para celulares e tablets. Caso haja alguma pendência na declaração, o contribuinte poderá verificar a situação pelo extrato de processamento e, se necessário, realizar uma retificação.