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Receita libera hoje maior lote da história do Imposto de Renda; veja se você está na lista

Mais de 8,7 milhões de contribuintes vão receber a restituição nesta sexta-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:03

Dinheiro
Dinheiro Crédito: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

A Receita Federal inicia nesta sexta-feira (29) o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. A data coincide com o último dia para envio da declaração e marca a liberação do maior lote já pago pelo Fisco.

Ao todo, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de R$ 16 bilhões. Além das restituições referentes ao exercício de 2026, o lote também inclui pagamentos residuais de anos anteriores.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Do total liberado, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados aos contribuintes com prioridade legal. Estão nesse grupo idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física ou mental ou portadores de moléstia grave, profissionais do magistério e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

A consulta pode ser feita por meio do portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, ou pelo aplicativo oficial disponível para celulares e tablets. Caso haja alguma pendência na declaração, o contribuinte poderá verificar a situação pelo extrato de processamento e, se necessário, realizar uma retificação.

Os próximos pagamentos serão feitos em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. Se houver erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta indicada, a Receita Federal orienta que o contribuinte solicite o reagendamento do crédito junto ao Banco do Brasil, evitando a perda do valor da restituição.

Tags:

Imposto de Renda Receita Federal

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