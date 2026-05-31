OPORTUNIDADE

Concurso de conselho abre inscrições com salários de até R$ 10,6 mil; veja como participar

Seleção do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo oferece cadastro reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 12:45

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para o novo concurso do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP). O processo seletivo prevê a formação de cadastro reserva para 710 oportunidades em cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 4.275,60 a R$ 10.600,01.

As vagas são para os cargos de Técnico Administrativo, Fiscal, Analista Administrativo e Advogado. Os interessados podem se inscrever até 6 de julho, por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora da seleção. As taxas de participação são de R$ 60 para cargos de nível médio e técnico e R$ 70 para os de nível superior.

Além da remuneração, os aprovados terão direito a benefícios como vale-refeição de R$ 1.112,48, vale-alimentação de R$ 442,78, plano de saúde e odontológico, plano de cargos e salários e vale-transporte.

A maior parte das oportunidades é destinada ao cargo de Técnico Administrativo, com 300 vagas para cadastro reserva. O cargo de Fiscal conta com 280 vagas, enquanto Analista Administrativo e Advogado somam 80 e 50 oportunidades, respectivamente.

As provas estão previstas para o dia 2 de agosto e serão aplicadas nas cidades de São Paulo, Campinas, Santos, São José dos Campos e Bauru. Todos os candidatos passarão por prova objetiva, composta por 120 itens de julgamento do tipo certo ou errado. Para o cargo de Advogado, também haverá prova discursiva.