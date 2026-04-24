ECONOMIA

Quer fugir da malha fina? Receita libera guia com 745 respostas para o IR 2026

Manual oficial tira dúvidas sobre a declaração pré-preenchida e novas regras de isenção; veja como baixar e garantir sua restituição

Juliana Rodrigues

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:00

Receita Federal libera guia com 745 respostas para evitar a malha fina no IRPF 2026. Crédito: Inteligência Artificial

A Receita Federal liberou em seu site oficial o novo guia "Perguntas e Respostas IRPF 2026", ferramenta indispensável para quem quer passar longe da malha fina.

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Com 745 questões detalhadas, o manual é um verdadeiro "tira-dúvidas" para o ajuste anual referente ao que você ganhou e gastou em 2025.

Esta edição não é apenas uma cópia da anterior. O fisco incluiu novas perguntas e atualizou pontos cruciais da legislação, focando principalmente em quem utiliza a declaração pré-preenchida e nas novas regras de isenção.

Para o contribuinte, a recomendação é clara; baixar o material antes de começar a preencher os dados.

O que você encontra no guia:

Dicas de preenchimento: passo a passo para usar as plataformas digitais sem erro.

passo a passo para usar as plataformas digitais sem erro. Mudanças na lei: o que mudou nas regras de deduções e quem está isento este ano.

que mudou nas regras de deduções e quem está isento este ano. Segurança para contadores: orientações técnicas para profissionais que cuidam de várias declarações.

Foco na prevenção

Mais do que um simples manual, o guia funciona como um escudo. A ideia da Receita é que o cidadão resolva suas dúvidas antes de enviar os dados, evitando erros bobos que travam a restituição e causam dor de cabeça desnecessária.