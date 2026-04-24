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Quer fugir da malha fina? Receita libera guia com 745 respostas para o IR 2026

Manual oficial tira dúvidas sobre a declaração pré-preenchida e novas regras de isenção; veja como baixar e garantir sua restituição

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:00

ALERTA FINANCEIRO: O status
Receita Federal libera guia com 745 respostas para evitar a malha fina no IRPF 2026. Crédito: Inteligência Artificial

A Receita Federal liberou em seu site oficial o novo guia "Perguntas e Respostas IRPF 2026", ferramenta indispensável para quem quer passar longe da malha fina.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
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Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Com 745 questões detalhadas, o manual é um verdadeiro "tira-dúvidas" para o ajuste anual referente ao que você ganhou e gastou em 2025.

Esta edição não é apenas uma cópia da anterior. O fisco incluiu novas perguntas e atualizou pontos cruciais da legislação, focando principalmente em quem utiliza a declaração pré-preenchida e nas novas regras de isenção.

Para o contribuinte, a recomendação é clara; baixar o material antes de começar a preencher os dados.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Erro de empresas leva milhares de trabalhadores à malha fina do IR; veja como corrigir

Atenção, pais: o erro comum com filhos de 21 anos que leva direto para a malha fina do IR

O que você encontra no guia:

  • Dicas de preenchimento: passo a passo para usar as plataformas digitais sem erro.
  • Mudanças na lei: o que mudou nas regras de deduções e quem está isento este ano.
  • Segurança para contadores: orientações técnicas para profissionais que cuidam de várias declarações.

Foco na prevenção

Mais do que um simples manual, o guia funciona como um escudo. A ideia da Receita é que o cidadão resolva suas dúvidas antes de enviar os dados, evitando erros bobos que travam a restituição e causam dor de cabeça desnecessária.

guia completo está disponível para download gratuito no portal oficial da Receita Federal. Não deixe para a última hora; o prazo para o envio da Declaração de Ajuste Anual segue o cronograma oficial do órgão para 2026.

Tags:

Imposto Governo Federal Imposto de Renda Receita Federal Malha Fina

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