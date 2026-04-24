Quer fugir da malha fina? Receita libera guia com 745 respostas para o IR 2026

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Juliana Rodrigues
Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:00
A Receita Federal liberou em seu site oficial o novo guia "Perguntas e Respostas IRPF 2026", ferramenta indispensável para quem quer passar longe da malha fina.
CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA
Com 745 questões detalhadas, o manual é um verdadeiro "tira-dúvidas" para o ajuste anual referente ao que você ganhou e gastou em 2025.
Esta edição não é apenas uma cópia da anterior. O fisco incluiu novas perguntas e atualizou pontos cruciais da legislação, focando principalmente em quem utiliza a declaração pré-preenchida e nas novas regras de isenção.
Para o contribuinte, a recomendação é clara; baixar o material antes de começar a preencher os dados.
Mais do que um simples manual, o guia funciona como um escudo. A ideia da Receita é que o cidadão resolva suas dúvidas antes de enviar os dados, evitando erros bobos que travam a restituição e causam dor de cabeça desnecessária.
O guia completo está disponível para download gratuito no portal oficial da Receita Federal. Não deixe para a última hora; o prazo para o envio da Declaração de Ajuste Anual segue o cronograma oficial do órgão para 2026.