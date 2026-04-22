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Imposto de Renda: como declarar seguro residencial e automotivo sem erros

Prêmios pagos não reduzem o imposto, mas indenizações precisam ser informadas — ainda que sejam isentas

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de abril de 2026 às 13:08

Imposto de Renda: como declarar seguro residencial e automotivo sem erros Crédito: Joédson Alves, Agência Brasil

Com a chegada do período de declaração do Imposto de Renda, muitas dúvidas surgem sobre como incluir — ou não — gastos e recebimentos relacionados a seguros. No caso dos seguros residenciais e de automóveis, a principal regra é clara: os valores pagos pelo segurado não são dedutíveis, mas eventuais indenizações precisam ser declaradas, mesmo quando não há incidência de imposto.

Diferentemente de despesas com saúde, que podem ser abatidas da base de cálculo, os prêmios de seguros patrimoniais — como os de carro e residência — não geram qualquer benefício fiscal. Na prática, isso significa que o contribuinte não precisa informar esses pagamentos na ficha “Pagamentos Efetuados”, e eles não impactam o valor do imposto a pagar ou da restituição.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

Por outro lado, caso o segurado tenha recebido alguma indenização ao longo do ano, seja por roubo, colisão, incêndio ou outro tipo de sinistro coberto, esse valor deve obrigatoriamente constar na declaração. Apesar de serem classificados como rendimentos isentos — ou seja, não tributáveis —, esses recursos precisam ser informados na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, geralmente sob o código 03, referente a capital de apólices de seguro.

A Receita Federal exige esse registro para garantir transparência sobre a origem dos valores que entram na conta do contribuinte, evitando que sejam confundidos com rendimentos tributáveis. Isso é especialmente importante em situações em que a indenização representa reposição de patrimônio ou é utilizada para aquisição de novos bens.

Outro ponto essencial é o correto preenchimento da ficha “Bens e Direitos”, especialmente em casos de perda total de veículo. Nessa situação, o contribuinte deve zerar o valor do bem no ano do sinistro e detalhar na descrição o ocorrido, incluindo informações sobre a indenização recebida e os dados da seguradora. Já em casos de danos parciais, o bem permanece declarado normalmente, sendo necessário apenas informar o valor recebido como indenização.

Para evitar erros e inconsistências, o informe de rendimentos fornecido pela seguradora é o principal aliado do contribuinte. O documento reúne, de forma padronizada, todas as informações necessárias para o preenchimento correto da declaração, como valores, datas e CNPJ da fonte pagadora.

Vale destacar ainda que, em seguros mais complexos — que combinam proteção com componentes de investimento ou capitalização —, é importante atenção redobrada. Nesses casos, parte dos valores pode estar sujeita à tributação, exigindo classificação adequada para evitar equívocos ou bitributação.

Além disso, o período do Imposto de Renda também é uma oportunidade para reforçar a percepção de valor de produtos financeiros que, de fato, oferecem benefícios fiscais, como a previdência privada. Diferentemente dos seguros patrimoniais, planos como o PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres) permitem o abatimento das contribuições na base de cálculo do IR — dentro dos limites legais —, o que pode representar uma vantagem relevante para quem declara no modelo completo. Esse tipo de investimento alia planejamento de longo prazo com eficiência tributária, sendo uma alternativa estratégica para quem busca organizar melhor a vida financeira.

Como deduzir o Imposto de Renda com Previdência Privada

Quem pode deduzir?

Contribuintes que fazem a declaração completa e contribuem para o INSS ou regime próprio.



Qual tipo de plano permite dedução?

O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre). Já o VGBL não permite abatimento, sendo mais indicado para quem declara no modelo simplificado.



Qual é o limite de dedução?

Até 12% da renda bruta tributável anual.



Onde declarar?

Na ficha “Pagamentos Efetuados”, informe os dados da instituição financeira.



Vale a pena?

Para quem está dentro do perfil, sim. A dedução reduz a base de cálculo do imposto agora, além de incentivar o planejamento financeiro de longo prazo



O Diretor de Negócios da Camed Corretora de Seguros, Phillipe Brandão, explica que é comum que as pessoas acreditem que o seguro pode gerar algum tipo de dedução no Imposto de Renda, mas isso não acontece. Ele alerta que, o mais importante, é entender que, embora o prêmio não entre na declaração, qualquer indenização recebida deve ser informada corretamente.