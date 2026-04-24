EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 83 vagas e salários de até R$ 20,6 mil

Inscrições seguem até 21 de maio e provas serão realizadas em junho

Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 11:26

Prefeitura abre concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Indaial, em Santa Catarina, está com inscrições abertas para concurso público com 83 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 1.748,86 e R$ 20.671,62.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o certame recebe inscrições até o dia 21 de maio. As taxas são de R$ 100 para nível fundamental, R$ 120 para médio e R$ 140 para superior.

As provas objetivas serão aplicadas nos dias 14 de junho, para cargos gerais, e 21 de junho, para a área da educação. Dependendo da função, o processo seletivo também inclui etapas como prova prática, avaliação de títulos, teste de aptidão física e avaliação psicológica.

Entre as oportunidades de nível superior, há vagas para áreas como saúde, direito, engenharia e educação, com destaque para cargos médicos, que concentram os maiores salários. Já para nível médio e técnico, há funções administrativas e operacionais, enquanto o nível fundamental contempla cargos como motorista, pedreiro e eletricista.

O concurso também prevê vagas para professores em diversas áreas, além de pedagogo e profissionais da educação básica.