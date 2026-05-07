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Últimos dias de inscrições para concurso com 205 vagas da Marinha do Brasil

Remuneração é de até R$ 1,7 mil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:03

Marinha do Brasil
Marinha do Brasil Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

As inscrições para os concursos do Colégio Naval e da Escola Naval, instituições de formação da Marinha do Brasil, entram na reta final nesta semana. Ao todo, são ofertadas 205 vagas para candidatos interessados em seguir carreira militar, com oportunidades para ambos os sexos.

Para o Colégio Naval, sediado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, estão disponíveis 156 vagas, sendo 142 destinadas ao sexo masculino e 14 ao sexo feminino. O prazo de inscrição segue até o dia 14 de maio. Já a Escola Naval, localizada na capital fluminense, oferece 49 vagas, das quais 37 são para homens e 12 para mulheres. As inscrições terminam no dia 13 de maio.

Escola Naval da Marinha

Escola Naval da Marinha por Divulgação
Escola Naval da Marinha por Divulgação
Escola Naval da Marinha por Divulgação
Escola Naval da Marinha por Divulgação
Escola Naval da Marinha por Divulgação
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Escola Naval da Marinha por Divulgação

No caso do Colégio Naval, os candidatos devem ter 15 anos completos e menos de 18 anos até 30 de junho de 2027, além de ter concluuído ou estar concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental. Também é necessário ser brasileiro nato e possuir altura mínima de 1,54 metro e máxima de 1,95 metro.

Para concorrer às vagas da Escola Naval, é exigido ter 18 anos completos e menos de 23 anos até 30 de junho de 2027, além de ter concluído ou estar concluindo o Ensino Médio. Os candidatos também precisam ser brasileiros natos e ter altura entre 1,54 metro e 2 metros.

Os aprovados no Colégio Naval recebem remuneração bruta de R$ 1.526,92, além de benefícios como alimentação, alojamento, assistência médica, odontológica e psicológica, além de fardamento. Na Escola Naval, a remuneração bruta é de R$ 1.719,26. Os aspirantes também têm direito a alimentação, alojamento, assistência médica, odontológica e psicológica, fardamento e formação superior gratuita em regime de internato.

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O processo seletivo para ambas as instituições inclui provas objetivas, redação e etapas complementares, como inspeção de saúde, teste físico e avaliação psicológica. A taxa de inscrição é de R$ 110 e deve ser paga dentro do prazo previsto em edital.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio da página do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). A Marinha recomenda que os candidatos não deixem a inscrição para os últimos dias, evitando imprevistos e garantindo participação no processo seletivo.

Tags:

Concurso Público Marinha Escola Naval da Marinha

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