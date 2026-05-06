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Navio de cruzeiro atingido por hantavírus retira passageiros doentes

Três pessoas, duas delas gravemente doentes, foram retiradas nesta quarta-feira (6) de um navio de cruzeiro de luxo atingido por um surto de hantavírus

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  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11:10

Três pessoas, duas delas gravemente doentes, foram retiradas nesta quarta-feira (6) de um navio de cruzeiro de luxo atingido por um surto de hantavírus e retido por dias na costa de Cabo Verde, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O MV Hondius, que tem quase 150 pessoas a bordo, deve seguir para as Ilhas Canárias, na Espanha, disse a operadora Oceanwide Expeditions. Até o momento, três pessoas morreram atingidas pela doença.

Notícias relacionadas:Hantavírus: OMS suspeita de rara transmissão entre humanos em navio.Saiba mais sobre o hantavírus, suspeito de causar surto em cruzeiro.Três pessoas morrem em cruzeiro em meio a possível surto de hantavírus.A África do Sul confirmou que havia identificado entre as vítimas a cepa andina do vírus que pode -- em casos raros -- se espalhar entre seres humanos. Desde o início do surto, a OMS disse que o risco para a população em geral é baixo. 

O governo suíço informou que um homem que retornou ao país, depois de ser passageiro do Hondius, foi infectado com o hantavírus e está sendo tratado em Zurique. Acrescentou que não há perigo para a população em geral.

"Três pacientes com suspeita de hantavírus acabaram de ser retirados do navio e estão a caminho de receber cuidados médicos na Holanda", disse o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em mensagem no X.

O Ministério das Relações Exteriores da Holanda afirmou que os passageiros retirados são um holandês, um alemão e um britânico. Eles serão transportados para hospitais especializados na Europa, acrescentou, sem dar mais detalhes.

*(Reportagem adicional de Sfundo Parakozov, David Latona, Madeline Chambers, Makini Brice e Olivia Le Poidevinebra em Genebra)

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